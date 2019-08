Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, annuncia la produzione del primo olio da olive resistenti alla Xylella come “un segnale di rinascita per la provincia di Lecce”. Lo stesso ottimismo, tuttavia, non è condiviso da tutti nell’indotto dell’olivicoltura; ed in particolare non è condiviso da Franco Guglielmi, de “I tre campanili”, che in un’intervista rilasciata ad AndriaNews24 contesta “Si tratta di un messaggio contro la natura, poichè l’olivo si raccoglie proprio nei periodi freddi, da Novembre fino a Gennaio inoltrato, affinché subisca il giusto processo di maturazione”. L’olio in questione, invece, è stato prodotto da molitura anticipata grazie al clima favorevole, innestando una varietà resistente di Leccino. Secondo l’imprenditore andriese la notizia potrebbe inquinare la campagna olivicola 2019-20 sia in quanto “potrebbe far venir fuori delle pratiche sleali” a causa della molitura anticipata, sia “principalmente perché non si ha un olio di qualità”.

L’intervista è disponibile sul sito di AndriaNews24. Lo Stradone dà comunque piena credibilità alla notizia ufficiale resa nota da Coldiretti.