Vinibuoni d’Italia 2018 presentata a Corato

Nell’ultimo periodo, la Puglia è al centro dell’attenzione. Per il turismo, l’accoglienza, il cibo e il vino.

Quest’ultimo è stato protagonista assoluto a Merano, dove l’11 novembre 2017, si è tenuta la presentazione ufficiale della guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club Italiano (curata a livello nazionale da Mario Busso e in Puglia da Andrea De Palma).

Dopodichè l’evento ha fatto tappa in Puglia, prima a Lecce e poi a Corato. Nella nostra città venerdì 16 marzo, presso il ristorante “La Locanda di Beatrice”, si è tenuta la consegna dei diplomi alle aziende pugliesi e l’apertura dei banchi di degustazione dei 26 vini premiati nella nostra regione, accompagnati da stuzzichini vari grazie al supporto degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Molfetta, addetti al servizio.

«In Puglia sta crescendo l’enoturismo – ha spiegato Andrea De Palma – e la guida non fa che approfondire questo concetto». Nel suo videomessaggio il senatore Dario Stefano, dopo essersi congratulato con De Palma ed il padrone di casa Maurizio Balducci per la puntuale accoglienza, ha sottolineato quanto sia importante al proposito «la nuova norma che disciplina l’attività enoturistica che consente di avere, come accaduto per gli agriturismi, regole omogenee sul territorio nazionale. Un quadro normativo funzionale a promuovere anche questi giacimenti di vitigni autoctoni».

L’edizione 2018, portando in degustazione 27 mila vini, di cui 8 mila recensiti, 415 coronati e 257 golden star, ratifica l’attuale vivacità imprenditoriale enoica regionale con numerosi ingressi di nuove aziende produttrici e nel contempo conferma il successo di cantine storiche.

Per Corato, il pregiato Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg Ottagono 2014 targato TORREVENTO, conquista un posto tra l’elenco dei “Coronati di Puglia 2018” e seduce il pubblico guadagnandosi anche il riconoscimento di “Oggi le Corone le decido io”.

Colore rubino intenso e impenetrabile con riflessi violacei, ha un bouquet pieno e persistente di frutta a bacca nera con lievi sentori di speziato; al palato risulta corposo e fitto, grazie ad un perfetto affinamento in grandi botti di rovere; ideale per meditazione.

La Guida, unica nel panorama italiano e internazionale – la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni presenti nella Penisola da almeno 300 anni – si inserisce in un percorso di valorizzazione delle radici locali, dando un segnale preciso sul made in Italy del vino ai consumatori e al mercato italiano ed estero.

La storia del vitigno autoctono Nero di Troia si fonde con quella del territorio. Da cibo povero dei contadini degli anni ’50, in un primo momento servì per tagliare i mosti dei deboli vini esteri e delle regioni del settentrione d’Italia.

Poi, grazie alla tenacia del dott. Francesco Liantonio, attuale presidente e amministratore delegato TORREVENTO – che per primo, sin dagli anni ’90, promosse studi per la sua vinificazione in purezza scommettendo sul successo di tale pratica – ha ottenuto importanti riconoscimenti, come la DOCG del Consorzio Castel del Monte, associazione costituita nel 1998 che attualmente conta oltre 1.000 soci.

«Un tempo sottovalutato e bistrattato, quel vitigno – ha affermato Liantonio – è oggi il simbolo dell’espressione territoriale».

Non è un caso che la sua diffusione sia storicamente sempre stata limitata a un’area piuttosto ristretta, essendo non facile da coltivare, perché molto esigente in termini climatici.

Diversamente da altri vitigni del sud che tendono ad essere precoci, il Nero di Troia ha una maturazione lenta ed una raccolta compresa tra ottobre e novembre a seconda delle annate climatiche, motivo per cui sviluppa grande ricchezza di profumi e un grado alcolico elevato.

Un uvaggio monovarietale estremamente versatile che si presta pure all’agricoltura biodinamica: numerosi i sontuosi vini da invecchiamento dal bouquet intenso e pieno, ma anche quelli più classici, dal gusto equilibrato e fragrante, affinati per soli due anni in acciaio e legno.

Ciascuno si confà ad abbinamenti diversi: da piatti tipici dai sapori robusti, come il ragù di pecora, ma anche selvaggina, arrosti, salumi e formaggi stagionati, a quelli più leggeri come i crostini alla stracciatella, non disdegnando i dolci, come le cartellate al vincotto, esaltati dall’aroma di un nero in purezza maturato oltre sette anni.

La qualità della produzione TORREVENTO è cresciuta di pari passo al progresso del territorio in cui opera e dove sono impiantati i suoi vigneti, cioè il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, all’ombra del celeberrimo maniero federiciano. «I nostri vini – ha spiegato Liantonio – non solo posseggono un nobile retaggio storico, ma si inseriscono nel circuito di una cultura che mira allo sviluppo sostenibile dell’area».

Vinibuoni d’Italia si basa su di un processo di selezione eccezionale per impegno e per trasparenza con oltre 80 degustatori riuniti in 26 commissioni di lavoro regionali. La finale per l’assegnazione dei massimi riconoscimenti, ovvero la Corona e la Golden Star, si svolge infine pubblicamente ed è aperta – caso unico in Italia – alla partecipazione dei media.

Anche il pubblico – composto da operatori, ristoratori e winelovers – partecipa con il proprio voto all’individuazione dei vini da premiare, grazie all’iniziativa “Oggi le Corone le decido io”.