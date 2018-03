Il valore dell’identità in Gran Bazar Italiano

Il passato inteso come bagaglio e possibilità di crescere e comprendere quello che accade oggi, ripercorrendo la storia dei tre personaggi protagonisti del Gran Bazar Italiano, lo spettacolo scritto e interpretato da Francesco Martinelli, portato in scena ieri sera presso la sede del centro parrocchiale “Luisa Piccarreta”.

In 500 metri di corso cittadino è possibile imbattersi in un ‘800 denso di storia, di battaglie, di lotte per la conquista dell’identità e della democrazia, negli anni dei tumulti dell’Unità nazionale, attraverso le statue di tre importanti figure storiche, emblematiche per la politica italiana: Giuseppe Garibaldi, Felice Cavallotti e Matteo Renato Imbriani.

Definito come una narrazione in forma di delirio attoriale, con Gran Bazar Italiano Francesco Martinelli ripercorre la storia di queste tre importanti personalità attraverso il secolo di storia caratterizzato dall’Unità d’Italia, raccontandole dal punto di vista di chi le ha vissute da vicino, seguite e amate, con fiducia e speranza e immedesimandosi anche nei panni dei tre protagonisti.

Con lo scorrere delle le fotografie d’epoca tratte dalla collezione privata di Cristoforo Scarnera e dalla Fototeca dei Civici Musei di storia e arte di Trieste sullo sfondo, e le musiche alla tammorra di Luca Rossi, lo spettacolo inizia nel 1885 con l’inaugurazione della statua dedicata a Giuseppe Garibaldi davanti al Palazzo di città, riportante sul piedistallo i versi di Giovanni Bovio, a tre anni dalla morte dell’eroico patriota della Spedizione dei Mille.

Da Corato a Nizza, dalla Sicilia a Caprera, Martinelli conduce lo spettatore nella vita di questo eroe fiero ma pensieroso che ha letteralmente conquistato la fiducia e il rispetto di coloro che si sono uniti a lui nella battaglia che ha portato all’annessione del Regno delle Due Sicilie al nascente Regno d’Italia durante l’Unità d’Italia. La storia dell’eroe dei due mondi, dall’acclamazione all’accusa di cospirazione, dall’impegno politico alle sue dimissioni prendendo le distanze dal mancato rispetto della fiducia del popolo che il governo non rappresentava, tocca le corde dell’emozione nella profonda e intima dichiarazione d’amore nei confronti della sua Anita.

Forse un po’ meno si sa di Felice Cavallotti, il cui monumento non si erge maestoso in altezza e davanti al quale spesso si passa senza porvi attenzione. Con un ritorno al 1842, anno della sua nascita, Martinelli ripercorre le tappe fondamentali del percorso politico del fondatore dell’Estrema sinistra storica, poi aderente alla sinistra radicale. Poeta, giornalista e drammaturgo, oltre che patriota, proiettò le sue attenzioni sul sogno dell’Italia unita e sugli interessi del Sud, aderendo alle ideologie garibaldine, tanto da esser definito il “Bardo della democrazia”. Morì in un duello, colpito da un fendente di sciabola alla carotide, lasciando in eredità il suo autentico idealismo.

Cosa indica la statua di Matteo Renato Imbriani con quella postura? La direzione per raggiungere il municipio? Tutti, almeno una volta, abbiamo scherzato sulla mano del bronzo del deputato del collegio Trani-Ruvo-Corato, in posa oratoria, realizzato da Emilio Gallori. Dall’alto dei suoi circa 10 metri, fra piedistallo in granito e effige bronzea, Imbriani è un altro indiscusso simbolo della lotta per l’identità di una nazione unita, la democrazia e la libertà. Figlio di due famiglie patriottiche, Imbriani e Poerio, è stato esponente del partito radicale storico e, con la sua appassionata dialettica e la sua vibrante fede civile, si è impegnato nel perseguire gli interessi dei contadini, della gente di Puglia che gli deve la realizzazione dell’Acquedotto Pugliese (i lavori iniziarono dopo la sua morte), e dei cittadini coratini a cui ha donato i suoi libri per la costruzione di una biblioteca. Gran Bazar Italiano ne ripercorre la storia a ritroso, partendo dall’inaugurazione della statua nella nostra città il 23 luglio 1905, 4 anni dopo la sua morte. A corollario, le parole di sua moglie Irene Scodnik che parla del “suo ribelle” e del suo inestimabile valore di uomo onesto.

Con estrema versatilità di linguaggio e di espressione e una poliedricità artistica travolgente e dal forte impatto emotivo, Francesco Martinelli è capace di vestire molteplici volti e personalità, di dar forma a vite diverse ma accomunate da ideali e obiettivi, di indurre alla riflessione sull’importanza dei valori fondamentali per l’esistenza umana che restano sempre attuali e trovano nuovo vigore nel contesto storico in cui viviamo.

Il tutto, in un viaggio nel tempo e nello spazio atto a ricordare che la nostra storia, il nostro passato, hanno il compito di ricordarci chi siamo e verso quali rotte protendere, perseguendo la tutela di valori come l’identità nazionale e la democrazia.