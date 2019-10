Lunedi 14 Ottobre, presso la sede dell’associazione P.A.N. in via G. Di Vittorio 31, si è conclusa la prima tappa del progetto “Tutti insieme per un mondo migliore” promosso dalle associazioni “Noi contro ogni forma di violenza”, l’associazione P.A.N. e “If in Apulia”, in collaborazione con gli istituti scolastici. Un progetto incentrato sull’educazione alla legalità e la promozione della cultura del sociale escludendo ogni forma di violenza, privilegiando il dialogo e la solidarietà.

Ad intervenire durante il primo incontro sono stati l’Onorevole Rossano Sasso, l’Avvocato Davide Bellomo, la Presidente dell’associazione P.A.N. Antonella Muggeo, il Criminologo Clinico Giuseppe Galante, la Prof.ssa Monica Tomasicchio, la Prof.ssa Blesina Michelina Minafra, direttrice del Future World School Liceo Linguistico G. D’arezzo di Ruvo di Puglia, il Capo squadra coordinatore responsabile del Distaccamento Vigili del fuoco di Corato Luigi Paradiso, la Prof.ssa Raffaella Lotito, il Geometra Pasquale Tarricone, il Presidente dell’associazione “Noi contro ogni forma di violenza” Oronzo Damato e l’Avvocato Caterina Montigelli.

Il dibattito si è sviluppato attorno a diverse tematiche come la democrazia, i diritti e doveri del cittadino, la Costituzione Italiana, i compiti delle forze dell’Ordine, i poteri dello Stato, delle regioni e dei comuni. L’evento ha riscosso molto successo e interesse anche da parte dei più piccoli che hanno partecipato attivamente ponendo diversi quesiti all’Onorevole Sasso.

1 di 7

Seguiremo tutti gli step del progetto, i prossimi sono il 24 Novembre con i mercatini solidali e il 25 Novembre con il corteo e il dibattito. Successivamente ci saranno tante altre iniziative che si svolgeranno nel corso del nuovo anno.