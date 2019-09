Torna La Nota d’Oro, il Festival canoro nazionale per i nuovi talenti

La “Nota d’oro – Festival canoro nazionale per nuovi talenti” da un ventennio si pone di promuovere i giovani che coltivano l’interesse e lo studio del canto.

La “Nota d’Oro” nasce a Corato, alla fine degli anni Ottanta. È opera di un gruppo di persone che decide di creare un appuntamento, un palcoscenico su cui far esibire i ragazzi, che possono dimostrare al pubblico le loro qualità.

Tre Festival Canori, tra i più importanti del Sud Italia “Basilicata- Campania-Puglia”

insieme con i loro talenti Canori, uniti per realizzare un evento speciale a Pignola in provincia di Potenza. Si esibiranno gli artisti dei Festival: Star For Italy Pignola BASILICATA; Giffoni Festival Canoro CAMPANIA; Nota D’Oro Corato PUGLIA .

La manifestazione celebrativa si terrà Venerdi 13 settembre a Pignola (PZ) in via Marconi alle ore 21, 00. Grande soddisfazione hanno espresso i responsabili dei Festival, Aldo Scaringella, Nicola Delle Donne e Nicola Vista. CONTA chi CANTA si avvalsa della preziiosa collaborazione dell’organizzazione Italian Stage Tour, che cerca in tutto il territorio nazionale talenti da proporre all’olimpo della musica Sanremese. Graditissime ospiti della serata, le finaliste del concorso di bellezza Miss Mondo Basilicata. Il direttore artistico Aldo Scaringella, del festival Nota D’oro , il direttore artistico Nicola Delle Donne del Giffoni Festival e Nicola Vista presidente dello Star For Italy rivolgono in coro unanime l’invito a partecipare ed assistere allo spettacolo di Pignola, ormai da dieci anni il paese di ARISA. Inoltre un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione a Maria Teresa Lovaglio

Si esibiranno per la Puglia: Giorgia Bucci; Denise De Giglio; Morena D’Ambrosio; Alessia Di Biase Michele Balzano Valentina Maione;Alberto Caldarola