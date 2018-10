Torna la Festa della Mandorla con tante novità

Si terrà sabato 13 ottobre a partire dalle ore 18.30 in Largo Abbazia a Corato

Sabato 13 Ottobre 2018 arriva la 2a Festa della Mandorla con un’edizione totalmente rinnovata.

L’evento chiude ufficialmente il calendario dell’Estate Coratina 2018 ed è patrocinato dal Comune di Corato e da UNPLI Puglia e realizzato in collaborazione con l’Indirizzo Alberghiero dell’Istituto Comprensivo “Oriani-Tandoi”, l’Associazione “Il tempio di Sirapide” e la Pro Loco di Quasano-Toritto.

In Largo Abbazia una suggestiva scenografia, che ricorderà l’antico rito di festa e ringraziamento del raccolto dei mandorleti tipico delle nostre campagne, accoglierà i visitatori.

E con esso un workshop sul valore della mandorla ed i suoi tantissimi usi, insieme a tanti angoli dedicati al gusto e alla salute.

Alle ore 18.30 si terrà l’incontro “L’importanza della mandorla” dove interverranno per i saluti Gerardo Strippoli, Presidente Pro Loco “Quadratum”, Francesco Palmiotto, Presidente Pro Loco di Quasano Toritto, Angela Adduci, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “Oriani-Tandoi”, e Pasquale D’Introno, Presidente “Terra Maiorum”.

Il workshop conterà la presenza del dott. Vito Ricci che relazionerà su “Il mandorlo nel Medioevo tra paesaggio agrario in Terra di Bari e l’utilizzo del frutto in cucina”, la dott.ssa Teresa Tarricone, con “Mandorla: un super alimento per il nostro corpo”, l’avv. Andrea Mongelli con “Il mercato ed il commercio della Mandorla”, e il dott. Francesco De Benedittis con l’intervento dal “Il mandorlo e le sue caratteristiche”.

Alle ore 20.30 si terrà l’inaugurazione dell’allestimento di Largo Abbazia creato per l’occasione, con l’apertura al pubblico dell’area stand dedicata alla scoperta della mandorla nel suo uso per dolci, bevande e cosmetici.