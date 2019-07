Tarantini presidente del Parco. Arriva il placet di Emiliano

Michele Emiliano ha dato il suo placet alla nomina di Francesco Tarantini alla presidenza del Parco dell’Alta Murgia. Il governatore della Regione Puglia lo ha comunicato al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, esprimendo “formale intesa al ministro per la nomina” che ha ottenuto anche l’appoggio convinto del Sindaco metropolitano di Bari, Antonio Decaro e dei sindaci dei Comuni dell’Alta Murgia.

L’importante riconoscimento culminato con la designazione all’apice dell’Ente Parco, non sorprende però chi conosce l’abnegazione con la quale il coratino Francesco Tarantini ha dedicato tutto il suo impegno alla difesa dell’ambiente, da quando era poco più che adolescente. E sempre in una prospettiva di ricerca di collaborazione con i soggetti, pubblici e privati, interessati di volta in volta ai temi ambientali affrontati prima come giovane ecologista, poi attraverso le cariche sempre più prestigiose che ha ricoperto nel mondo dell’ambientalismo. Questa sua capacità di interlocuzione, di ascolto e di attenzione alle specifiche istanze dei numerosi e differenti portatori di interesse, è stata la caratteristica forse fondamentale della sua lunga militanza alla presidenza di Legambiente Puglia. E la chiave del successo della sua azione.