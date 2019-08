Successo a Corato del KRONOS PIANO FESTIVAL

Si conclude oggi il Kronos Piano Festival con il Gran Concerto Finale in Piazza Marconi, Teatro Comunale: alle 20.00 apertura con il reading poetico- musicale “Ferma l’ali” di Anita Piscazzi e Michel Godard. Alle 21.00 poi il Concerto dei pianisti Fabio Di Gennaro e Irene Ninno.

Frutto del lavoro di due giovani pianisti pugliesi, Irene Ninno di Barletta (ma residente a Roma) e Fabio Di Gennaro di Corato, “Il Kronos Piano Festival nasce da una serata primaverile al porto di Trani e da un’esigenza: quella di un rinnovamento nel rivolgere la musica classica al pubblico che con gli anni è diventato sempre più anziano. Siamo sempre più convinti che ci sia bisogno di una nuova formula per promuovere questa forma d’arte. È per questo che gli eventi del festival prevedono tutti un reading a cura di una giovane poetessa, Aurora Taranto, e una guida d’ascolto. – spiega il direttore artistico Fabio Di Gennaro –. La Puglia, inoltre, è una fucina di talenti nell’ambito musicale ma sono poche le occasioni di esprimere la propria arte. Per questo motivo, oltre a sei concerti di artisti emergenti del territorio e non, il festival ha previsto una Masterclass con Alessandro Deljavan, pianista italo-iraniano di fama internazionale, dal 21 al 23 agosto che ha fatto di Corato un polo di attrazione per i musicisti di tutta Italia e per quelli del territorio”.

Irene Ninno e Fabio Di Gennaro hanno unito le loro forze per fondare una realtà del tutto nuova. Il festival avrà come centro propulsore la città di Corato e fra i protagonisti solisti di fama internazionale. La kermesse musicale è divisa in due trance: il “Kronos Piano Festival”, anteprima estiva, dedicata solo alla musica d’arte, e il “KRONOS experience” che si terrà a partire da gennaio 2020 e che avrà un respiro culturale più ampio.

Questa edizione ha scelto luoghi tutti nel centro cittadino di Corato, la Sala Verde del Palazzo di Città e la piazza Marconi, adiacente al Teatro Comunale, ma le prospettive per il futuro sono quelle di aprire gli spazi in luoghi periferici mai utilizzati per eventi culturali.