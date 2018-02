Una squadra coratina conquista il Trofeo Dolmen d’Oro

Strepitoso successo per il trio di chef coratini della Quadratum Culinariae Team alla seconda edizione del concorso Trofeo Dolmen d’Oro di Bisceglie, la kermesse organizzata dal Team Colinary Dolmen che, coniugando territorio e gastronomia, vede competere gli chef provenienti da ogni angolo di Puglia.

Martedì 30 gennaio Paolo Lotito e Stefano Torelli, con il supporto tecnico logistico del collega Aldo Tarantini, hanno conquistato il primo posto come miglior squadra ed il premio della giuria tecnica con un menù costituito da quattro originali e succulente portate.

Una maniera per tenersi sempre in allenamento, in vista della competizione di caratura nazionale ed internazionale ai campionati di finger food “Chef in punta di dita”, prevista a Padova per il prossimo novembre, alla quale parteciperà buona parte della squadra della Quadratum Culinariae Team composta da tre chef e due assistenti.

Nel frattempo i nostri “moschettieri del gusto”, con il fermo obiettivo di elevare la Quadratum Culinariae Team in ogni sua forma, macinano altri progetti che andremo a svelare solo in corso d’opera.

Intanto, in attesa di ottenere il riconoscimento ufficiale da parte del Comune come squadra culinaria coratina doc, confermano la consolidata collaborazione con la Pro Loco Quadratum, proponendo, anche per la 39ma edizione del Carnevale Coratino, il dolce che lo rappresenta dal punto di vista gastronomico: il frollino Cuoraldino, a base di farina di mandorle dop ed olio extravergine d’oliva di cultivar coratina, invitando a degustarlo presso lo stand allestito sul corso cittadino in occasione delle sfilate carnascialesche dell’11 e 13 febbraio.

Di seguito i piatti premiati al Trofeo Dolmen d’Oro dalla giuria costituita da: gli chef del Team Culinary Dolmen, il sindaco facente funzioni Vittorio Fata, il presidente del Gal Ponte Lama Francesco Spina, l’assessore al turismo Rachele Barra, il consigliere comunale Enzo Di Pierro e Sandro Romano, dell’Accademia Italiana Gastronomia.

Antipasto: trancio di baccalà in crosta di melanzana e pomodoro confit, salsa di barbabietola rossa all’aceto; brandade di patate in crosta di mandorle su gaspacho, tartare di gambero bianco al lime con cialda di riso e la sua maionese; Primo: tortello al ragù di seppia vecchia maniera; Secondo: loin di agnello delle Murge in farcia di pollo e prugne in mantello di capocollo; verdurine scottate; purea di zucca al rosmarino con aria di olio extravergine “cultivar coratina” e crumble al cacao; Dessert: spaghettino al cioccolato, sfoglia di melograno e torroncino, ceeskake al mandarino e calendula con fragola nel bosco.