Sold out per “C’era una volta Mimì” di Domenico Santarella

È vero credeteci è accaduto…domenica sera Domenico Modugno era lì sul palcoscenico del teatro comunale di Corato e ad interpretarlo, in modo eccezionale, è stato il bravissimo Domenico Santarella.

Braccia aperte verso il cielo, chitarra e due occhi verdi che guardavano la platea gremita che, entusiasta, ascoltava il connubio di musica, danza e recitazione. In due settimane tutti i biglietti sono stati venduti e per l’associazione P.A.N, che ha promosso l’evento, è stato un vero successo.

“Ancora una volta devo ringraziarvi uno ad uno” ha sottolineato Antonella Muggeo, presidente dell’associazione, “per essere stati qui con noi, per aver deciso di condividere il vostro tempo qui in questa splendida serata intrisa di musica”.

Come promesso, parte del ricavato della manifestazione è stato devoluto nelle mani di una dolcissima donna disabile coratina Maria Santoro che, con questi soldini, avrà la possibilità di conseguire la patente di guida, cosi da poter realizzare il suo grande sogno, fare della sua disabilità una delle più grandi abilità della sua vita.

Ad aprire la serata l’esibizione di danza contemporanea a cura della scuola di danza Ballet Accademy di Corato, con le coreografie di Giusy Castrigno.

Supportato dalla chitarra di Miky Zucaro e dalle coreografie della bravissima ballerina Cora Gasparotti, Domenico Santarella, con la sua bravura, ha estasiato il pubblico, ripercorrendo, attraverso la musica, la vita del grande Domenico Modugno.

Il viaggio è partito dalle sue prime divertenti canzoni in dialetto salentino ispirate alla sua amata e mai dimenticata Puglia, che parlavano del mare, del sole, di pescatori, di minatori, di cicorie, di tamburelli, di grilli innamorati, di svegliette, di donne dai capelli ricci, di pesci spada; per poi passare alle canzoni in napoletano divenute parte della quotidianità di tutti i tempi come “Tu si na cosa grande, “Resta cu me”, “Io mammeta e tu”, “O ccafè”, ‘’Lazzarella’’, fino ad arrivare ai successi mondiali in lingua italiana come “Vecchio Frack”, “Meraviglioso”, “Piove, “La lontananza” e ”Nel blu dipinto di blu”.

Nelle parole di Domenico Santarella il ricordo è andato alla figura di suo nonno, è stato lui a tramandargli l’amore per Domenico Modugno e la grinta di farcela sempre, di appassionarsi alla vita. “Le passioni muovono il mondo” ha sottolineato la giornalista Rossella Cipri, conduttrice della serata, “ed è stupendo vedere dei giovani così di talento fare della loro passione un vero e proprio lavoro.”

Sponsor ufficiale della serata Granoro che, da tempo, supporta gli eventi dell’Associazione P.A.N.

Sabato 17 marzo il prossimo appuntamento al Piccolo Teatro di Bari, pochi posti ancora disponibili, e poi date in tutta Italia ed una anche a Montecarlo.

Un viaggio nella musica italiana, un viaggio tra i ricordi di un popolano diventato poi un artista internazionale, un viaggio doppio, lo specchio di Mimì Modugno e di Mimì Santarella, due artisti con un sogno in comune, quello di emozionare, attraverso la loro bravura, il pubblico.