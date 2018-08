San Cataldo 2018, preghiera e tradizione per il secondo giorno della festa

Pedalando per le vie di campagna, pregando in suffragio per le vittime di Genova e vivendo la devozione una comunità si ritrova attorno al suo Santo Patrono

Mentre tra poche ore la Festa Patronale vivrà la terza processione del Santo, vi proponiamo i diversi momenti vissuti ieri tra preghiera, conoscenza del territorio, tradizione e musica.

La seconda giornata dei festeggiamenti del Santo Patrono della città di Corato ha avuto inizio con il lancio di mortaretti e l’iniziativa “Pedalando con i Santi” organizzata da Legambiente assieme alla Pro Loco Quadratum e dedicata quest’anno ai Titoli, dei quali LO STRADONE da parecchi mesi si occupa e promuove la tutela.

Erano circa 40 gli appassionati di bici e conoscenza del territorio che di buon mattino hanno partecipato affascinati dalle diverse tappe del percorso.

Partendo dalla chiesa Incoronata (luogo dove avvenne l’apparizione di San Cataldo e dove era ubicato il Convento di San Cataldo), si è percorsa la Strada Comunale Boccotero per giungere alla prima tappa prefissata, ovvero il Titolo di Boccotero (il più grande di tutti per larghezza e profondità, era il primo titolo che i pastori d’Abruzzo incontravano sul Tratturo Regio oggi denominata strada esterna Tratturo Barletta-Grumo). La seconda tappa è stato il Titolo SP30 (ubicato sulla vecchia strada per Canosa che coincideva col tratturo Ruvo-Canosa e con la via Traiana). Poi da via Scannagatta (in origine era denominata strada Santa Maria dei Frati e portava ad Andria), la guida Legambiente e appassionato di storia locale Giuseppe Magnini li ha condotti verso la terza tappa ovvero il Casale Musci (era il luogo in cui sorgeva la chiesetta Santa Maria dei Frati e dove agli inizi del ‘900 furono rinvenuti i miliari della via Traiana). La quarta e ultma tappa del percorso è stata la chiesetta di Santa Lucia. Di lì si sono diretti verso la chiesa Matrice dove la biciclettata si è conclusa con la descrizione del bassorilievo dov’era precedentemente rappresentata l’immagine del Volo di Alessandro Magno.

Alle ore 11 ha avuto inizio il Solenne Pontificale in chiesa Matrice presieduto dall’arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e celebrato in suffragio delle vittime del crollo del ponte di Genova. La preghiera e la condivisione sono stati il filo conduttore della Celebrazione Eucaristica.

Come da tradizione alle ore 12 il concerto bandistico “Palazzo San Gervasio” ha allietato in piazza Marconi l’attesa del pranzo domenicale.

Dopo la Santa Messa, alle ore 20 circa il busto argenteo del Santo Patrono San Cataldo ha varcato la soglia della chiesa Matrice per percorrere le strade del centro.

La solenne processione, che, come ogni anno, ha visto la partecipazione del rev.mo Capitolo, delle autorità civili e militari, di tutte le confraternite e le associazioni religiose nonché quest’anno la presenza dell’arcivescovo S. E. Mons. D’Ascenzo, ha proceduto a passo lento e in preghiera.

«Con ognuno di noi oggi camminano il rispetto, la bontà, l’onestà, la fede. La processione è una forma di pellegrinaggio e noi, qui, siamo tutti pellegrini nelle nostre città, nella nostra terra», ha affermato don Peppino Lobascio.

Assieme al sindaco di Corato e alla giunta comunale, anche il sindaco di Poggiorsini e un consigliere del Comune di Terlizzi.

Impossibile non rimanere suggestionati dall’antichissima tradizione dello “spacca chianca di San Cataldo”. All’incrocio tra Corso Garibaldi e via Duomo i priori delle Confraternite del Carmine e di San Giuseppe si stringono la mano, si abbracciano e si danno il cambio nel portare il busto argenteo del Santo Patrono. Ieri questo emozionante momento è avvenuto alla presenza dell’arcivescovo che è rimasto piacevolmente sorpreso e ha applaudito sorridendo.

Commossa e coinvolta si è mostrata la gente presente, proveniente anche dai paesi limitrofi, che ha salutato il Santo Patrono. Una comunità che si riscopre, passo dopo passo, attorno al cuore pulsante delle proprie tradizioni che ancora una volta hanno permesso ai nostri emigrati, tornati in città per la festa, di rivivere la loro infanzia.

A chiudere la seconda giornata di celebrazioni, il concerto serale della Grande orchestra di fiati lirico – sinfonica “Palazzo San Gervasio”, diretto dal Maestro Michele Lapolla, esibitasi alle ore 22 in piazza Cesare Battisti.

Musica, luci, giostre e dolciumi hanno piacevolmente accompagnato il proseguo della festa.

Gallery fotografica a cura di Caterina Anna Cuccovillo