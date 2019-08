Ruvo di Puglia. Arrestato il titolare di un’azienda di produzione della cannabis

È finita nelle indagini dei Carabinieri un’impresa di Ruvo di Puglia dedita alla produzione di Cannabis Sativa. I Carabinieri avevano notato strani movimenti in quella impresa e hanno deciso così di procedere a un controllo nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

“Tutto sembrava in regola –fa sapere l’Ufficio Stampa del Comando dei Carabinieri di Bari– comprese le autorizzazioni, ma i militari operanti notavano che tra le piante essiccate vi erano infiorescenze sospette. Al fine di verificare il THC -principio attivo- di tali vegetali, i militari decidevano di avvalersi di una consulenza della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari che, in poco tempo, dava il suo responso. Effettivamente il THC di quelle piante era superiore al limite consentito dalla Legge, pertanto venivano sequestrate le infiorescenze essiccate del peso complessivo di 72 gr. e scattava l’arresto per il titolare dell’azienda M.F. di anni 43.

Lo stesso, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio”.