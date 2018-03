Il Rugby Corato fa tappa nelle scuole

Come già avvenuto negli ultimi anni, la società ha presentato alle quattro scuole medie di Corato il "Progetto Rugby a Scuola a Corato 2017/2018", per diffondere questo sport tra i ragazzi nati fra il 2003 e il 2007

Quelle appena concluse sono state due settimane ricche di impegni per il Rugby Corato: tutto l’ambiente rugbistico coratino è stato interessato da eventi con al centro la palla ovale.

Gli istruttori della ASD sono stati ospiti della Scuola Primaria “De Gasperi” nell’ambito del “Progetto Rugby a Scuola a Corato 2017/2018”, tre ragazzi del Settore giovanile coratino hanno preso parte agli eventi di Roma e Benevento.

Come già avvenuto negli ultimi anni, la ASD Rugby Corato ha presentato alle quattro scuole medie del Comune di Corato il “Progetto Rugby a Scuola a Corato 2017/2018”, il fine del progetto è diffondere il rugby tra i ragazzi nati negli anni 2003 2004 2005 2006 2007.

Gli istruttori del Rugby Corato hanno tenuto un’ora di Avviamento al Rugby in ciascuna classe della Scuola “De Gasperi”, l’attività è stata del tutto gratuita sia per le scuole sia per gli studenti e si è tenuta durante le ore di educazione fisica in compresenza con i docenti.

I coratini Paolo Di Gioia e Antonio Bove della squadra Under 14 della A.S.D. Rugby Corato sono stati selezionati per far parte dei 23 componenti della “Selezione Under 14 Puglia-Basilicata”.

La squadra rappresentativa delle due regioni questo weekend ha preso parte a Roma ai campi delle “Tre Fontane” alla quarta edizione del “Torneo Caligiuri” riservato a selezioni under 14 maschili dei Comitati Regionali. La manifestazione ha fatto parte delle attività rugbistiche organizzate nel weekend della partita della nazionale maggiore con la Scozia valida per l’ultimo turno del 6 Nazioni.

I ragazzi sono stati selezionati dai tecnici federali nel corso dell’Allenamento selezione regionale Under 14 tenutosi sul campo della “Arena della Vittoria” a Bari. Al raduno il Rugby Corato ha partecipato con quattro giocatori: oltre ai due ragazzi selezionati vi hanno preso parte anche Paolo Scarpa e Giovanni Battista.

Questa domenica un altro tesserato coratino Carlo Marchese ha giocato a Benevento nelle fila della rappresentativa regionale Under16 impegnata in un Torneo Federale. Così come per Bove e Di Gioia anche Marchese è stato selezionato dai Tecnici federali regionali.

Intanto la squadra seniores del Corato si prepara per disputare le ultime quattro gare del campionato di serie C girone 2 “Puglia-Basilicata-Calabria”, la prima delle quattro sarà domenica 25 marzo a Trani con il Cosenza con calcio di inizio alle 14.30.