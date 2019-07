La Puglia è la regione che brucia più carbone in Italia: oltre il 40% del consumo nazionale viene bruciato in una fascia di 70 km tra Brindisi e Taranto. I dati sono del Movimento Cinque Stelle che comunica l’avvenuta istituzione del Reddito energetico regionale. È legge infatti la proposta del consigliere M5S Antonio Trevisi. Si tratta ora di approvare il Regolamento che le darà attuazione. La Puglia sarà così la prima regione a disporre di uno strumento, finanziato con 5 milioni e 600mila euro, che favorirà -a detta di Trevisi- “l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con l’inclusione sociale, favorendo principalmente i soggetti meno abbienti” e premierà gli utenti che rimuoveranno l’amianto dai tetti.

Il reddito energetico prevede la concessione di contributi da parte della Regione Puglia per acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici a servizio delle utenze domestiche -parte del contributo potrà essere utilizzato per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria-, e per l’installazione di impianti fotovoltaici o microeolici e di sistemi di accumulo a servizio delle utenze condominiali. L’utente beneficiario -fa sapere il M5S regionale- sottoscriverà una convenzione con il Gestore Servizi Energetici (GSE) per l’attivazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta e s’impegnerà a cedere alla Regione i crediti così maturati nei confronti del GSE. In questo modo, la Regione potrà ottenere ulteriori risorse per finanziare l’installazione di nuovi impianti, ampliando la platea dei beneficiari.