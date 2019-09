Gli studenti scendono in piazza per il Fridays for Future

Il primo sciopero degli studenti per il clima del nuovo anno scolastico è fissato per il 27 Settembre 2019. Viene organizzato dagli attivisti del movimento “Fridays For Future”. Sarà l’appuntamento finale di una serie di flashmob. Oltre 4500 le piazze che in tutto il mondo hanno aderito. in Italia il MIUR ha dato il via libera affinché le ore perse il 27 settembre non vengono conteggiate ai fini del limite massimo di assenze che si possono fare a scuola.

Fra due giorni i giovani scenderanno dunque nelle piazze del mondo gridando a gran voce la necessità di difendere l’ambiente e la Terra dall’emergenza climatica. La parola d’ordine sarà “proteggere il nostro futuro“. Nella nostra provincia le manifestazioni avverranno a Bari in Piazza Alberto Sordi e a Terlizzi alle ore 19 in Piazza IV Novembre.

E tuttavia non si potrà dimenticare, neppure il 27 settembre, che le guerre da cui il mondo è dilaniato, dal Golfo Persico al Medio Oriente, alimentano la drammatica percentuale delle vittime civili che ha raggiunto quota 90% dalla seconda guerra mondiale. I teatri di guerra sono infatti sempre città, villaggi, ospedali e scuole. Per molti bambini del pianeta non esiste un “Fridays For Future”. Per molti bambini del pianeta non esisterà un futuro da proteggere, perché non ci sarà un futuro per loro.

In Yemen, ogni due ore, una donna e 6 neonati muoiono a causa di complicazioni durante la gravidanza o il parto, comunica l’Unicef: “Decenni di sottosviluppo e anni di intensi combattimenti hanno ridotto al collasso totale i servizi pubblici essenziali, compresa l’assistenza sanitaria per le madri e i bambini”.

Questi, sempre a parere dell’ONU, sono solo una parte degli oltre 6 milioni di bambini che ogni anno muoiono per cause legate alla malnutrizione, alle guerre o per malattie facilmente curabili e prevenibili.