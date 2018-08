Quote ASIPU, il parere del Movimento Schittulli

In merito alla proposta del Comune di Ruvo di Puglia di acquisire (mediante conferimento di un automezzo CAM) delle quote ASIPU la segreteria del Movimento Schittulli di Corato, ritenendo sia opportuno respingere tale richiesta, evidenzia alcuni aspetti che riportiamo di seguito.

“Asipu nasce come azienda di servizi la cui opera è rivolta prevalentemente ( se non esclusivamente) al territorio del nostro Comune. Nel corso del tempo grazie alle capacità, i mezzi e le certificazioni acquisite ha ampliato il suo raggio di azione intervenendo anche (per gestire l’emergenza !!) in comuni vicini (Ruvo,Terlizzi,Minervino) – afferma il Movimento Schittulli – Tale lodevole crescita però ha senso se fatta senza deteriorare la qualità del servizio svolto a Corato. E questo francamente non sembra sia avvenuto”.

“Asipu e Amministrazione Mazzilli farebbero meglio a concentrarsi sulla attività interna intensificando i servizi in essere (raccolta differenziata, pulizia strade, derattizzazione, disinfestazione ecc.) e tornando a mettere ad uso i tanti (troppi) mezzi che da anni sostano inoperosi in azienda. Farebbero meglio ad avviare il percorso attraverso il quale giungere alla stabilizzazione delle tante risorse umane occupate da anni con contratti a breve termine la cui professionalità acquisita meriterebbe di essere riconosciuta con una assunzione definitiva”, continua il Movimento Schittulli.

“Infine sotto l’aspetto prettamente tecnico, – si conclude la nota divulgata – l’ingresso in Asipu del Comune di Ruvo non porterebbe alcun incremento economico/patrimoniale significativo. L’acquisizione delle quote ASIPU servirebbe a Ruvo per superare i limiti temporali della gestione dell’emergenza e darebbe adito ad altri comuni per formulare analoghe richieste”.