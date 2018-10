Puliamo il Titolo di Boccotero – Foto

Stamattina le classi seconde della scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII di Corato hanno preso parte all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo” che ha avuto luogo nei pressi del Titolo di Boccotero, in Via Vecchia Andria.

I ragazzi – accompagnati dai loro docenti e coadiuvati dal presidente e alcuni soci del circolo di Legambiente Corato “A. Vassallo”, e grazie alla collaborazione di Asipu e Comune – hanno ripulito la zona raccogliendo e riempiendo, dopo l’opportuna differenziazione, più di 20 bustoni di rifiuti.

«La scelta della località non è stata casuale», ha affermato il presidente del Circolo di Legambiente di Corato Pino Soldano. Come non lo è stata la presenza de LO STRADONE.

Nella zona ripulita oggi, e che ci si augura resti tale, è, infatti, possibile apprezzare la presenza di un monumento in pietra alto circa 3 metri chiamato “Titolo”. Si tratta di uno dei sei “Titoli” ancora esistenti nelle campagne di Corato, costruiti più di 400 anni fa nei pressi dei tratturi – come si evince dalla scritta in latino posta nella parte posteriore del Titolo di Boccotero e in parte ancora visibile – in modo tale da far deviare il percorso delle greggi permettendo ai coratini di coltivare la terra in quelle zone, vicino al paese, spesso maltrattate dalle attività di pascolo.

Per la conoscenza e la tutela di questi monumenti che, va detto, non sono in ottimo stato, LO STRADONE, non solo ne ha parlato sul numero di Marzo 2018, pubblicando un approfondimento curato dall’appassionato di storia locale Giuseppe Magnini, ma ha anche inviato una richiesta scritta di tutela direttamente alla Soprintendenza di Bari. Questa ha prodotto già un sopralluogo di un funzionario della Soprintendenza e l’avvio di una procedura funzionale alla dichiarazione di interesse storico/culturale che verrà presentata alla Commissione Regionale per i beni culturali che potrà apporre definitivamente il vincolo.

Dunque, stamattina, nella zona Boccotero, rispetto dell’ambiente e tutela della storia del territorio si sono incontrate per sensibilizzare i futuri cittadini del mondo.

La prossima tappa di “Puliamo il mondo” è la zona delle Tombe di San Magno, un’altra importante testimonianza storica per la città di Corato, che sarà ripulita con l’aiuto dei ragazzi dell’I.C. “Tandoi – Oriani” e del Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”.

Di seguito riportiamo le parole usate da tre ragazzi della Giovanni XXXIII per descrivere l’esperienza odierna.

Marco Mastrorillo:«L’esperienza vissuta la intitolerei “A scuola di civiltà” perché stamattina noi ragazzi della Giovanni XXIII abbiamo lasciato per qualche ora i banchi per ripulire con entusiasmo e ridare dignità alla zona nei pressi del Titolo di Boccotero, tornata ad essere libera e viva. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo progetto, perché è stata una esperienza significativa. Purtroppo, mi dispiace pensare, che l’inciviltà è dura a scomparire, ma mi consola pensare che anche un piccolo gesto, come il nostro, è importante per la natura e per il mondo futuro».

Antonio Caccavo: «Oggi, insieme ai miei compagni, partecipando a “Puliamo il Mondo”, ho contribuito a salvare l’ambiente. Con l’aiuto dei soci di Legambiente, con guanti alla mano e buste forniteci dall’Asipu, abbiamo raccolto e differenziato i rifiuti abbandonati presso il Titolo di Boccotero. Abbiamo vissuto una esperienza importante, un bel momento di condivisione e soprattutto abbiamo capito l’importanza di vivere in un ambiente sano e pulito. All’aperto abbiamo riscoperto il piacere di stare insieme, collaborare per un bene comune, ma soprattutto abbiamo compreso che dalle nostre azioni dipende il nostro futuro. Salvaguardare il nostro territorio, i beni che ancora si conservano, come i Titoli, è nostro dovere come futuri cittadini del mondo».

Isabella Colucci:«Noi ragazzi, oggi, ci siamo messi all’opera per cercare di ripulire una zona delle nostre campagne dai rifiuti lasciati là da tanti cittadini irrispettosi nei confronti della natura. Molte le buste che abbiamo riempito con rifiuti di ogni genere: cartacce, cd, scarpe…insomma un mix di inciviltà. Avevamo a nostra disposizione guanti per proteggere le mani, fornitici dagli operatori dell’Asipu che hanno guidato l’operazione insieme ai preziosi soci di Legambiente. L’iniziativa è stata una bellissima esperienza grazie anche alla possibilità che ci è stata data di ammirare da vicino un “Titolo” del quale Giuseppe Magnini, amico di Legambiente, ci ha parlato, in una piacevole lezione preparatoria. Il “Titolo” è un pilastro di pietra che svolgeva la funzione, a partire dal 1600, di definire i confini per i pastori provenienti dall’Abruzzo in occasione della transumanza delle greggi in Puglia. Sul Titolo si può ancora leggere una iscrizione in latino (Giuseppe Magnini aveva anche provveduto a fornirci la traduzione in italiano!) e quello che resta dell’antico stemma della nostra città di Corato».