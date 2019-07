Hanno avuto inizio oggi a Tel Aviv gli incontri della delegazione della Regione Puglia, guidata dal Presidente Michele Emiliano, con le imprese israeliane all’avanguardia nei settori Water management, Waste management, Space technologies applied to agriculture and Remote control/automated monitoring.

Il direttore di Ager Puglia Gianfranco Grandaliano fa parte della delegazione:

“Abbiamo incontrato tre società israeliane che hanno avviato delle tecnologie che ci consentiranno di raggiungere l’obiettivo dell’economia circolare -spiega-. La prima estrae dal rifiuto organico l’acido lattico che serve per produrre bioplastiche, plastiche compostabili e anche compost di qualità, quindi potremo migliorare il processo produttivo del trattamento della frazione organica. Attualmente la società sta sperimentando due impianti pilota in Belgio. Abbiamo deciso che Ager a settembre andrà in Belgio a visitare gli impianti per poi sottoscrivere un accordo di cooperazione che, con la collaborazione della Innovation Authority, possa accedere a fondi comunitari nell’ambito del programma Horizon 2020. La seconda azienda produce dagli oli esausti il biodiesel tramite un processo non chimico e quindi sostenibile ambientalmente. Infine abbiamo visitato le compostiere domestiche, le compostiere di comunità che avranno un ulteriore vantaggio: oltre a produrre un fertilizzante da utilizzare in agricoltura producono anche biometano sia per utilizzarlo in cucina ma anche per produrre energia”.