Primo viene il Turismo in Puglia

La Puglia è la meta turistica preferita dagli italiani per l’estate 2019. Lo sostiene l’Associazione nazionale Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell`ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che afferma che la Puglia è stata scelta dal 21% delle famiglie, seguita da Sicilia, Toscana e Liguria.

Secondo Codacons nella ripresa del turismo italiano che tra giugno e agosto segna una spesa per le vacanze estive complessivamente di 25,4 miliardi di euro, con una crescita del giro d’affari del +5% rispetto al 2018, la Puglia è stata la destinazione favorita dagli italiani e il numero di cittadini che si è concesso una vacanza è aumentato del +41% rispetto a 10 anni fa.

In un comunicato congiunto Il governatore della Regione Emiliano e l’assessore regionale al turismo Capone, informano che “proprio di questi giorni la notizia di un post social scritto da una giovane turista milanese stregata dalla Puglia, che ha raggiunto oltre mezzo milione di persone. Anche gli operatori turistici stanno investendo molto in qualità dei servizi e formazione del personale ed è evidente che anche le politiche messe in campo dalla Regione Puglia nel corso di questi anni hanno determinato questi risultati che ci confortano anche in termini di nuova occupazione (+4% dal 2017 al 2018) in un settore trainante dell’economia pugliese”.

Il comunicato sottolinea l’importanza delle politiche di destagionalizzazione ricordando “lo straordinario lavoro di Aeroporti di Puglia e le connessioni con tutte le città nazionali e internazionali che aumentano di anno in anno, producendo risultati straordinari. Nei primi sette mesi del 2019, infatti, tra Bari e Brindisi i passeggeri sono stati 4.603.691, in crescita del +10,8% rispetto al 2018. Ottimi risultati per la linea nazionale, in crescita del +5,9%, ma soprattutto per la linea internazionale che con 1.711.822 passeggeri segna un +20,73 rispetto ai primi sette mesi dello scorso anno”.

Il risultato evidenziato dal Codacons racconta, inoltre, una Puglia che tutela il suo ambiente, i suoi borghi e il suo mare che vanta ben 13 bandiere blu grazie anche agli investimenti sulla depurazione delle acque; un luogo magico che coniuga passato e futuro e dove il viaggiatore può cogliere emozioni speciali, territori stupendi e un’enogastronomia indimenticabile.