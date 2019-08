Polfer: a giugno e luglio intensificati gli interventi

Si chiama progetto “S.O.S. disagio”, lo ha messo a punto la Polfer ed è stato selezionato come buona prassi nazionale dal Ministero dell’Interno. La Polizia Ferroviaria Compartimento Puglia-Basilicata-Molise, lo ha realizzato per soccorrere al meglio le persone in situazione critica, che non di rado si dirigono nelle stazioni.

“L’attività della Polizia Ferroviaria, quindi in questo periodo -si legge nel comunicato della Polfer– è stata improntata anche all’assistenza di persone in difficoltà, deboli, senza fissa dimora, che gravitano in ambito ferroviario, nonché verso i tanti viaggiatori, italiani e stranieri, che si sono rivolti agli agenti per richieste di aiuto in relazione allo smarrimento di bagagli, documenti, telefoni cellulari, ecc., nello spirito di attenta vicinanza al cittadino e della Polizia di prossimità”.

Così si è riusciti a rintracciare 8 persone di cui 3 minori. In particolare -informa la Polfer- “significative sono due storie. Nella stazione di Bari è stato soccorsa una persona ipovedente e parzialmente sorda, trovata in stato confusionale a bordo di un treno. L’uomo, dopo le cure del caso, veniva riaffidato ai familiari ed attivata la procedura , per la tutela, al Giudice Tutelare. A Taranto veniva rintracciato un anziano, sommariamente vestito, privo di documenti e disorientato; al riguardo, di seguito a ricerche, anche con l’ausilio degli organi di informazione, si ritrovavano i familiari”.

I massicci afflussi di viaggiatori per l’esodo estivo ha portato la Polfer a intensificare le attività di prevenzione e repressione di fenomeni illegali nelle zone sensibili degli scali ferroviari e a bordo dei treni, avvalendosi per i controlli anche dell’ausilio di unità cinofile antidroga e anti-esplosivo della Polizia di Stato.

Ed ecco i risultati complessivi:

“Dal 1 giugno al 31 luglio 2019, sono state controllate e identificate 32.528 persone ritenute sospette, di cui 5.400 stranieri, dei quali 7 rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale.

– 10 persone sono state tratte in arresto, di cui 4 in materia di stupefacenti (in particolare nella stazione di Barletta veniva, dall’unità cinofila, attenzionato un giovane con sostanza stupefacente; la perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire 100,58 grammi di marijuana e strumentazione

-sequestrati più di 160 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi;

–27 le persone denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per la commissione di reati vari.

–37 le sanzioni amministrative elevate e nr. 406 veicoli controllati.

-Sono stati, inoltre, effettuati 1.423 servizi di vigilanza nell’ambito degli Scali ferroviari viaggiatori e merci, 336 pattuglie impiegate a bordo treno, mentre 77 sono stati quelli specifici di antiborseggio nelle stazioni e nr.19 pattuglioni straordinarie.

-su 605 treni viaggiatori del trasporto regionale e della lunga percorrenza diurna/notturna (delle tratte Lecce-Bologna e Bologna-Lecce) è stata assicurata la presenza di pattuglie della Polizia Ferroviaria.

–97 sono stati i servizi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie per il contrasto dei furti di cavi di rame in esercizio, in danno delle Imprese ferroviarie.

-effettuati in particolare 4 servizi mirati, e relative scorte sui treni particolarmente affollati da bagnanti, soprattutto giovanissimi, con riguardo alla tratta Foggia- Termoli (Stazioni di S. Severo, Campomarino, Termoli), in relazione ai quali erano stati segnalati attraversamento binari.

-emessa, dalla sezione di Taranto, una intimazione di allontanamento ex art.10 D.L. 14/2017: parcheggiatore abusivo”.