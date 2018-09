La passione per la lettura di LiberEroi in un cortometraggio

Un progetto in collaborazione con Morpheus Ego di Michele Pinto

La Lega dei LiberEroi, a cura dell‘Associazione Culturale Calliope e Libreria L’Agorà-Bottega delle Nuvole di Ruvo di Puglia, entra in sinergia con il mondo della cinematografia dando vita ad un progetto filmico che sarà presentato martedì 11 settembre, alle 20:30, presso la Libreria, L’Agorà – Bottega delle nuvole, in Corso Cavour 46, a Ruvo di Puglia (BA).

Nata nell’estate 2018 come ideale prosecuzione del progetto di lettura “Confabulare-Libri fuori dagli scaffali”, la “Lega dei LiberEroi” si pone da subito l’obiettivo di radunare una categoria, purtroppo sempre più rara oggi, di adolescenti: quelli che divorano libri e assillano i loro genitori per averne sempre di più da leggere.

Un’iniziativa che ha condotto i LiberEroi ad incrociare sul proprio percorso anche la realtà cinematografica della Casa di Produzioni filmiche Morpheus Ego del regista Michele Pinto, culturalmente attiva da tempo sul territorio pugliese, con risvolti internazionali. In un laboratorio creativo, Pinto, che opera da circa 20 anni nel campo dell’educazione all’immagine e della valorizzazione territoriale, attraverso il linguaggio filmico, ha infatti introdotto i giovani lettori allo studio teorico e pratico delle inquadrature cinematografiche.

Da qui, si è passati alla scrittura di una vera e propria sceneggiatura sul tema della lettura che i ragazzi del progetto LiberEroi hanno trasformato in un cortometraggio. Dopo il lancio, già avvenuto, del trailer, il lavoro filmico sarà protagonista, assieme ai suoi giovani realizzatori guidati dal regista Pinto, della serata dell’11 settembre.

Amavamo leggere. Eravamo desiderosi di scoprire nuovi mondi, vivere avventure sempre diverse, conoscere meglio la realtà intorno a noi. Ci siamo incontrati due mesi fa e siamo cresciuti insieme. Abbiamo un dono: il piacere per la lettura. Abbiamo imparato a condividerlo tra noi e vogliamo trasmetterlo agli altri. Ci facciamo chiamare LiberEroi. Liber come Libro Liber come Liberi Eroi perchè difendiamo il valore della lettura ad ogni costo!

Nonostante questi ragazzi rappresentino un’eccezione generazionale da tutelare e valorizzare, la loro passione li rende spesso “diversi“ agli occhi dei loro coetanei. Leggere è invece un’esperienza bellissima, addirittura straordinaria, quando si trova un buon libro che sappia toccare le giuste corde.

I ragazzi che leggono con piacere hanno un dono, un “potere speciale”: la curiosità di scoprire mondi diversi, intraprendere nuove avventure e conoscere meglio la realtà intorno a loro. Sono quasi dei supereroi della lettura, per questo LiberEroi, e aiutarli a padroneggiare e gestire questa loro peculiarità è l’azione che la Libreria e Calliope si sono prefissate da subito attraverso il raggiungimento di precisi obiettivi:

porre, innanzitutto, le condizioni per facilitare l’incontro di ragazzi tra i 12 e i 17 anni con questo tipo di inclinazione, mettendo a loro disposizione uno spazio fisico nel quale potersi conoscere, per leggere da soli o in gruppo, a bassa o alta voce, confrontarsi sui proprio gusti letterari, scrivere recensioni sui libri, disegnare, dar vita a nuove idee, coinvolgere i genitori, gli amici, avanzare proposte al mondo degli adulti e delle Istituzioni, in totale autonomia;

assecondare la passione dei LiberEroi e aumentare il grado di maturità e consapevolezza del loro saper leggere;

e aumentare il grado di maturità e consapevolezza del loro saper leggere; creare un cortocircuito positivo per cui, attratti dalle azioni pubbliche dei LiberEroi, i loro coetanei, e non solo loro, possano incuriosirsi e avvicinarsi alla lettura.

Un percorso, quello dei LiberEroi, che non poteva pertanto non incrociare quello di una realtà culturalmente attiva sul territorio pugliese come la Casa di Produzioni filmiche Morpheus Ego.