Pasqua in Fiore, un omaggio alla bellezza

Presso la chiesa di San Francesco, sita in via Carmine, fino a stasera alle ore 20:00, è possibile visitate la mostra che rientra nel progetto “FioriDiVini” e pone al centro, tra figure angeliche e installazioni floreali, una statua settecentesca dell'Addolorata

Presso la chiesa di San Francesco, sita in via Carmine, fino a stasera alle ore 20:00, è possibile visitate la mostra “Pasqua in Fiore”, inaugurata venerdì scorso come attività del progetto “FioriDiVini” finanziato dalla Regione Puglia e PugliaPromozione mediante l’avviso Inpuglia365.

La mostra, curata dai soci Pro Loco, Il Tempio di Serapide e alcuni fioristi coratini, vede protagoniste figure angeliche, realizzate con l’utilizzo di preziose tovaglie antiche con ricami a tombolo, installazioni floreali e una statua della Madonna Addolorata.

Posta al centro, sull’altare della chiesa, l’Addolorata presenta un dolcissimo volto ligneo risalente al 1700 e un vestito nero originale.

Presente fino a qualche anno fa all’interno della Chiesa Matrice , dopo alcune tristi vicissitudini, la statua attualmente è oggetto di un interessante intervento di recupero a cura della dott.ssa Anna Maria La Monica che vorrebbe completare il suo lavoro di restauro con la realizzazione della parrucca e delle mani al momento assenti.