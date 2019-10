“Parchirifiutifree” per liberare i Parchi dai rifiuti

Liberare i Parchi dai rifiuti è un imperativo categorico perché i Parchi sono aree protette da frequentare per conoscere una dimensione naturale che ci appartiene ma che stiamo del tutto dimenticando. L’iniziativa convegnistica per discuterne è a cura di Legambiente che venerdì 4 ottobre alle ore 11.00 nella Sala stampa della Presidenza della Regione Puglia, a Bari, metterà insieme un po’ di esperti. Al centro delle proposte, la tutela delle aree protette attraverso azioni di cittadinanza attiva. Dalle parole ai fatti occorrerà non limitarsi ai pur necessari appelli alla coscienza ecologista di tutti e di ciascuno ma aprire finalmente i Parchi alla fruizione con esperienze di osservazione della vita degli animali, con momenti di ricerca e di studio in appositi centri all’interno dei Parchi, con l’invito alle scuole a costruire percorsi formativi in sinergia con i Parchi e a favore della loro valorizzazione. Per vivere i Parchi, insomma, con come cattedrali nel deserto ma come spazi di esperienza e di conoscenza.

Legambiente promette iniziative di sensibilizzazione, di cui c’è sempre bisogno, e tuttavia ci sembra anche necessario ormai superare la soglia della emergenzialità per proporre agli Enti Parco sinergie con Università e Scuole a favore della conoscenza della flora, della fauna, del territorio, della storia di quegli ambienti e di quei sistemi ecologici così preziosi.

Intanto -comunica Legambiente- il convegno barese è organizzato insieme con il Parco Nazionale del Gargano. Interverranno: Giovanni Stea assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Francesco Tarantini presidente di Legambiente Puglia, Pasquale Pazienza presidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, Antonio Nicoletti responsabile Aree protette e biodiversità di Legambiente.