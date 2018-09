Palazzo Gioia, la disamina dell’Amministrazione Comunale

Dopo più di un mese di silenzio, il sindaco Mazzilli fa il punto della situazione: ripercorrendo il percorso giudiziario e comunicando l'intenzione di valutare ogni azione da intraprendere per far sì che il bene resti nella disponibilità della collettività

In seguito alla pubblicazione delle sentenza n. 4667/2018 del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 30 luglio, e quindi alla perdita da parte del Comune di Corato del ricorso alla sentenza n. 1304 del 24 novembre pronunciata dal Tar Puglia, sull’importante questione di Palazzo Gioia sembra essere calato un assordante silenzio.

Dopo una breve nota del Comune, giunta nelle ore immediatamente successive, che comunicava l’esito della vicenda giudiziaria definendolo “inaspettato e purtroppo non favorevole” , del Palazzo Gioia non si è parlato più fino al 21 agosto quando i partiti di opposizione PD, Un Cantiere in Comune e APE hanno divulgato un comunicato di commento all’annosa vicenda di Palazzo Gioia.

“Se ne vanno così in gloria 3 milioni di euro già spesi, oltre a tutto ciò che dovrà essere pagato al privato a titolo di risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dell’immobile e per la trasformazione radicale del palazzo”, scrivevano i partiti di opposizione avvertendo i cittadini di Corato del “conto salatissimo da pagare” e comunicando la loro decisione di “sollecitare l’intervento della Magistratutra”.

A distanza di 11 giorni , ieri il Comune decide di interrompere il silenzio – forse in virtù del prossimo consiglio comunale, durante il quale sicuramente se ne discuterà, o dell’interesse mostrato da LO STRADONE, da metà mese di Agosto, con richiesta di intervista per un approfondimento a più voci sul cartaceo (le cui risposte leggerete sul numero di Settembre prossimamente in edicola) – e divulga nel tardo pomeriggio una disamina sullo stato del procedimento e delle possibili azioni da intraprendere.

“Valutare ogni azione da intraprendere per far sì che il bene resti nella disponibilità della collettività, anche per non disperdere le energie profuse per rendere Palazzo Gioia un centro di cultura ormai riconosciuto tale non solo dai cittadini di Corato”, è l’incipit del comunicato che pubblichiamo di seguito.

“E’ opportuno ripercorrere il percorso giudiziario della pratica di prelazione del Palazzo Gioia, dividendolo in quattro punti fondamentali: a) sentenza TAR Puglia n.2541/2008 favorevole per il Comune di Corato; b) sentenza Consiglio di stato n.4868/2010 favorevole per il privato. sentenza Consiglio di Stato n.1549/2011 favorevole per il Comune di Corato-giudizio di ottemperanza; c) sentenza TAR Puglia n.1304/2016 favorevole per il privato; d) sentenza Consiglio di Stato n.4667/2018 favorevole per il privato.

Dalla disamina delle sentenze si evidenzia che le decisioni della Magistratura non sono costanti. Per l’Amministrazione Comunale l’obiettivo è quello di dare alla collettività un bene che è parte importante della storia stessa della Città di Corato. La questione essenziale, quella che interessa la collettività, è che dal momento dell’inaugurazione il bene ha assunto un ruolo importante nella programmazione culturale posta in essere dall’Amministrazione Comunale, registrando una notevole presenza sia di cittadini che di gente venuta da fuori. Anche in base a questi risultati, si può ben dire che Palazzo Gioia ha acquistato un ragguardevole valore storico e di immagine, che ha superato i confini Provinciale e Regionale.

Ora l’Amministrazione Comunale, unitamente allo studio legale che la rappresenta in giudizio, sta valutando ogni azione da intraprendere per far sì che il bene resti nella disponibilità della collettività. Ciò potrà eventualmente definirsi solo al termine di tutte le iniziative intraprese e eventualmente da intraprendere in sede giudiziaria e non”.