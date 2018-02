Nuovamente attivo il Centro Ascolto per la Famiglia

Dallo scorso novembre sono stati riattivati, nei comuni di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi, i Centri Ascolto per la Famiglia (CAF) che, insieme ai Centri Aperti Polivalenti per Minori (CAP) e all’Assistenza Domiciliare Educativa (ADE), fanno parte del progetto “Nicolaus”, gestito dall’ATI “Gea – Progetto Città – Nympha” e finanziato dal Piano Sociale di Zona 3 per il relativo ambito territoriale.

Il Caf ha l’obiettivo, in sinergia con i servizi sociali comunali e consultoriali, di promuovere il benessere del nucleo familiare e di supportarlo nei momenti di crisi e difficoltà.

All’interno del centro, infatti, è attivo lo sportello di segretariato sociale, ossia uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui servizi assistenziali, educativi e sanitari, presenti sul territorio.

Il cittadino verrà accolto da un’assistente sociale che si impegnerà a fornire tutte le risposte di cui ha bisogno per affrontare il proprio problema nel miglior dei modi. L’assistente sociale valuterà se è il caso di avviare la presa in carico e se attivare un percorso di intervento sociale, psicologico o di mediazione, in base alla richiesta espressa. Inoltre il servizio di segretariato sociale fornisce informazioni sulle varie forme di sostegno al reddito esistenti a livello regionale e nazionale.

Nel centro sono presenti anche uno psicologo ed una mediatrice familiare per far fronte a situazioni di crisi e conflittualità.

È possibile richiedere consulenze psicologiche così come percorsi di sostegno alla genitorialità, incontri di mediazione familiare e incontri protetti.

Saranno inoltre organizzati gruppi di ascolto e sostegno e incontri tematici informativi.

Nel centro potranno essere presenti, al bisogno, anche altre figure professionali quali consulente legale, pedagogista, mediatore culturale e counselor.

Il Centro Aperto Polivalente per minori (CAP), invece, è una struttura di intervento sociale integrata, partecipata e organizzata in grado di offrire ai minori la creazione di relazioni che promuovano il protagonismo degli stessi all’interno della propria vita e della realtà cittadina.

L’assistenza domiciliare educativa (ADE) è, infine, un servizio mirato al sostegno psico-sociale ed educativo del minore e ha lo scopo di attivare e potenziare le capacità genitoriali della famiglia sostenendola nel percorso di acquisizione della consapevolezza del suo ruolo.

L’accesso ai servizi è completamente gratuito.

Il Centro Ascolto per la Famiglia di Corato è sito in Via Tuscolana, 2 – Telefono: 3533614632 (lunedì 17:00/19:00; mercoledì ore 14:45/16:45 ; venerdì 9:00-11:00); il Centro Aperto Polivalente per minori è in Via Tuscolana, 2 – Telefono: 3894797524 (dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00).

Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa si svolge presso il domicilio dei nuclei famigliari segnalati dai Servizi in orari indicati dagli stessi.

A questo link tutte le info: https://www.facebook.com/caf.ambito3/