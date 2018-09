Ci sa davvero fare la natura con le atmosfere ad effetto. È infatti con una densa coltre nebbiosa che la Murgia ha accolto ieri una folta rappresentativa delle scuole di ogni ordine e grado della sesta provincia, giunta a Murgetta Rossi per commemorare i 22 martiri delle Murge, vittime di un’ignobile barbarie nei giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre ’43. Un’accoglienza che non è solo suggestione, ma perfetta sintesi di un’amara parentesi di storia locale lungamente avulsa dal suo stesso territorio, che sarà narrata con particolari e interviste anche sul numero di ottobre de Lo Stradone.

Al culmine di uno degli unici tre punti di valico dell’intero costone murgiano, varco obbligato tra la regione adriatica e gli appennini, soldati italiani senza più ordini né comandi dopo il marasma dell’armistizio cercavano di tornare alle loro terre d’origine. Imbattutisi disarmati e senza divisa nell’ormai ex alleato tedesco in ritirata furono barbaramente uccisi senza nessuna motivazione riconducibile a una logica di guerra.

I loro corpi, inizialmente tumulati sul posto dai locali, il 18 marzo del 1945 furono traslati al cimitero di Spinazzola, dove tutt’oggi riposano senza che i loro nomi fossero mai scoperti. Da quel momento Murgetta Rossi ha continuato a vivere solo nella memoria intima dei testimoni, ricordo crudo di un periodo storico da cancellare nell’Italia della ricostruzione.

I Martiri delle Murge sono un pezzo di storia locale che dal 2004 a oggi viene continuamente ricostruito, con le tempistiche dettate dalla difficoltà di una ricerca complessa e sotterranea. L’Archivio della Memoria di Barletta cominciò allora la ricucitura dei frammenti di una ferita aperta sul tetto della Murgia e mai perfettamente cicatrizzata.

Ieri insieme all’Archivio della Memoria e alle scolaresche vi era una rappresentanza dell’82° reggimento “Torino” della Brigata Pinerolo dell’Esercito di stanza a Barletta, comandato dal colonnello Antonio Morganella, il labaro delle associazioni combattentistiche e di familiari dei dispersi in guerra, i gonfaloni della Città di Barletta, del Comune di Spinazzola e della Regione Puglia, che hanno onorato il monumento, ripulito per l’occasione, con tre corone d’alloro.

In testa al corteo il prof. Luigi Di Cuonzo, direttore dell’Archivio, strenuo ricercatore della storia locale, a cui va il merito di aver riscoperto una vicenda tutt’oggi assente da tutti i manuali scolastici, che tanto fortemente ha voluto la commemorazione a Murgetta Rossi come parte integrante, se non fulcro, delle iniziative del Mese della Memoria a 75 anni dai fatti di quel settembre.

A Murgetta Rossi non ci sono eroi da ricordare, i suoi 22 caduti sono lontani dalla visione eroica della Resistenza che, a buon diritto, ci è stata tramandata. Per troppo tempo quei morti sono stati relegati in un limbo, né di questa, né di quella parte: la sbrigativa etichetta di “sbandati”, efficace reticenza degna del manzoniano “La sventurata rispose”, ne ha connotato implicitamente i tratti di sfigati, respingendone impulsivamente la cura della memoria.

Davvero, i 22 caduti di Murgetta Rossi non sono stati in grado di rallentare l’invasore, non hanno fatto saltare ponti e ferrovie, non hanno liberato città, non hanno pagato con la vita un gesto eroico. Eppure la loro morte non è stata vana, perché candidamente dimostrano, oggi come allora, la contraddizione di tutte le guerre e del carico d’odio e vigliaccheria che portano con sé.

È questo il messaggio radicale di cui i “nuovi” ragazzi di Murgetta Rossi si fanno testimoni, nella consapevolezza che da questa terra murgiana si leva sempre più forte il grido “MAI PIÙ”.

E nel frattempo un caldo sole risplende.