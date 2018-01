Mons. D’Ascenzo ordinato vescovo a Velletri

Un’esperienza bellissima vissuta da numerosi laici, oltre che seminaristi e sacerdoti della nostra Arcidiocesi recatisi lì per l’Ordinazione episcopale

Monsignor Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo eletto di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, ieri nella seconda domenica del Tempo Ordinario, ha ricevuto l’ordinazione episcopale presso il palasport “S.Bandinelli” a Velletri, gremito di laici, seminaristi e sacerdoti provenienti non solo dal Lazio ma anche dalla nostra Arcidiocesi, dalla quale sono partiti in circa 700.

«È stata un’esperienza bellissima» è il commento a caldo di molti nostri concittadini (almeno sei a parrocchia) e sacerdoti coratini che hanno partecipato alla Celebrazione di ieri pomeriggio.

«Ottima impressione – ha dichiarato Don Peppino Lobascio facendosi un po’ portavoce dei prespiteri di Corato presenti – Mons. D’Ascenzo si è comportato come un pastore che va e sta tra la gente; sul popolo di Dio ha avuto un magnifico effetto la sua scelta di salire fin sulle gradinate per salutare tutti gli intervenuti».

Oltre alle parole pronunciate da Mons. D’Ascenzo – che parlando di sé ha commentato il suo cammino “molto lineare, senza eventi straordinari o traumatici che mi abbiano orientato verso la vocazione. Sono diventato sacerdote attraverso l’ordinario e, dunque, il mio primo grazie è a Dio e, poi, a Papa Francesco, per avere colto l’ordinarietà del mio vissuto.

Lui, da buon gesuita, in fatto di discernimento se ne intende e a lui, che ha avuto in me fiducia, mi affido con riconoscenza”.

Commovente è stato il festoso bagno di folla, durante il quale egli ha chiesto ironicamente “ma quanti siete?”, non aspettandosi forse la calorosa accoglienza, e non ha mancato di salutare “gli anziani e i malati” lì con lui anche attraverso la diretta TV.

«È stato ben accolto ma ha saputo anche farci sentire parte integrante della sua nuova esperienza» hanno affermato alcuni laici.

«Nel nome di Maria, Madre di tutte le grazie, possa essere questo il momento dell’inizio di una rinnovata e straordinaria esperienza con Gesù, da condividere con tutti voi» ha concluso Mons. D’Ascenzo.

Dopo l’Ordinazione episcopale, Mons. D’Ascenzo prenderà possesso dell’Arcidiocesi sabato 27 gennaio quando farà il suo ingresso a Trani e si terrà la Solenne Concelebrazione nella Cattedrale che darà ufficialmente inizio al suo Ministero pastorale.

Visiterà la città di Corato il prossimo 18 febbraio.