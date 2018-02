I “Momenti” da vivere appieno di Antonio Montrone

Parla di sentimenti, e in particolare dell’amore, maturo, profondo e tormentato, attorno al quale si sviluppano e dipanano svariati temi, l’ultima pubblicazione di Antonio Montrone, intitolata “Momenti” edita da Fos.

La quinta pubblicazione del presidente del Forum degli Autori di Corato è stata già presentata in collaborazione con l’Associazione musicale Domenico Sarro di Trani, F.I.D.A.P.A. BPW Italy, sezione di Corato, il Circolo degli Amici e il CICRES, riscuotendo notevoli apprezzamenti da parte di chi è stato toccato al cuore dalle rime e dalle lettere d’amore contenute in “Momenti”. E continuerà ad emozionare e incantare con l’elegante delicatezza delle sue parole nei prossimi eventi di presentazione a Corato e nelle città limotrofe, che saranno annunciati sulla pagina Facebook dell’editore.

Nato ad Andria, ormai cittadino coratino di adozione, Antonio Montrone, vanta una pluriennale esperienza teatrale ricca di passione e di successi, e oggi è vice presidente del Piccolo Teatro di Canosa di Puglia, nonché presidente dell’associazione culturale Forum degli Autori di Corato.

Da autore ha già dato alle stampe il romanzo “La signora di trent’anni fa” da cui ha tratto anche uno spettacolo teatrale; due libri di poesie, intitolati “Gocce di donna” e “Dalla mente all’anima”, e una raccolta di racconti intitolata “Diapason”.

Attivo, quindi, come attore, autore e regista teatrale, Antonio Montrone è impegnato anche molto nel sociale, con attività di volontariato a favore di categorie bisognose di assistenza. La nobiltà dei suoi propositi nel prodigarsi per l’altro non per apparire ma per contribuire, assieme ai noti meriti artistici e culturali, gli sono valsi l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Capo dello Stato nel 2014.

“Momenti” racchiude rime e lettere d’amore e ritrae la molteplicità delle emozioni, ma confessando la profondità di sentimenti non può non emergere anche la natura dell’autore.

Dal dolore alla speranza, dal valore delle piccole cose alla inesorabile fugacità del tempo, in questa quinta pubblicazione divisa in due sezioni si manifestano turbolente le contraddizioni proprie dell’animo umano, ma, sia nelle poesie che nelle lettere, vi è sempre un richiamo alla serenità e alla gioia di vivere e uno sguardo fiducioso nel futuro. Assieme alla originale musicalità e all’eleganza delle parole, sia pur in momenti intimi e confidenziali, e per certi versi anche difficili come la comunicazione con se stessi e di se stessi all’altro, alla persona amata, nello stile e nel linguaggio di Montrone, si rintraccia una componente di ispirazione Foscoliana, Shakespeariana e D’Annunziana.

Quelle di Antonio Montrone, iperattivo attore nella sfera culturale del nostro territorio, sono parole dall’intensa carica espressiva dalle quali traspare però un’ammaliante delicatezza che ricama lo specchio dell’animo umano.

Nelle rime e nelle lettere contenute in “Momenti” è centrale l’amore, ritratto e sentito in una maniera profonda e viscerale, svelando la nudità del cuore, con le sue fragilità, i tormenti e le speranze, spogliando quella parte intima che ogni uomo tende a proteggere e nascondere quanto più possibile.

Nei versi di Montrone è immancabile anche la natura, spesso testimone e spettatrice di pensieri e tormenti, si fa metafora delle emozioni più vivide che l’autore affida alle sue parole di cui arriva a diventa anche protagonista. A dimostrazione del forte legame con la terra, inoltre, non mancano vere e proprie istantanee che immortalano un contadino e un pescatore colti nella loro quotidiana attività. Questo a conferma dell’importanza che l’autore, nel suo quotidiano, da alle piccole cose, alle azioni semplici di ogni giorno, sottolineando quanto sia importante riflettere sulla fugacità del tempo e soffermarsi a viverlo in ogni singolo respiro, dedicandosi delle pause dalla frenesia del tempo in cui vive la nostra società odierna.

Una pubblicazione densa di emozioni e riflessioni che ricorda come la vita vada vissuta appieno perchè la vita è il più grande e bel mistero che vale sempre e comunque la pena di scoprire giorno dopo giorno.