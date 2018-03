Da lunedì al via il progetto “Una scelta in Comune”

A partire da lunedì 12 marzo, l’ufficio anagrafe del Comune di Corato sarà abilitato al rilascio della Carta di identità elettronica, finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione. La C.I.E. (Carta di identità elettronica) è un documento di riconoscimento dotato di sofisticati elementi di sicurezza che, oltre a identificare il titolare sia sul territorio nazionale che all’estero, potrà essere utilizzato anche per accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione come pagamenti di verbali, bollette, bolli auto, ticket sanitari.

Contestualmente a quella data, partirà ufficialmente il progetto “Una scelta in Comune” – presentato oggi pomeriggio nella sala consiliare di Palazzo di Città, dove sono intervenuti il Sindaco Massimo Mazzilli, l’Assessore ai Servizi Demografici Gaetano Nesta, la dott.ssa Chiara Musajo Somma, dirigente medico presso il Centro Regionale Trapianti, e il dott. Giovanni Riganti, Presidente dell’Associazione Medico Scientifica Coratina – che darà la possibilità, a chi effettuerà il rinnovo del documento di identità o richiederà un nuovo rilascio, la possibilità di esprimere il consenso alla donazione di organi e tessuti, in seguito al decesso.

Corato è il 92° Comune, su 258 amministrazioni pugliesi, ad aderire al progetto. All’ufficio anagrafe quindi sarà possibile richiedere il modulo per la dichiarazione, riportando nell’apposito campo indicato la propria volontà, esprimendo il consenso o il diniego alla donazione degli organi.

La decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. È sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. La volontà non sarà trascritta sulla Carta d’Identità e non esistono limiti di età per esprimere la propria volontà. Inoltre, alla sottoscrizione della dichiarazione di volontà positiva alla donazione o negativa, si aggiunge la possibilità di non esprimere alcuna posizione. In questo caso, il prelievo degli organi è consentito solo se i familiari aventi diritto non si oppongono.

Perché donare i propri organi e tessuti? Migliaia di persone ogni anno sono salvate con il trapianto grazie alla solidarietà di quanti hanno scelto di compiere questo gesto d’amore. Tuttavia, per chi non è pronto a prendere una decisione all’atto del rilascio del documento, l’iniziativa rappresenta comunque un’importante opportunità di sensibilizzazione e riflessione su un tema ancora troppo spesso sconosciuto alla cittadinanza.

«La donazione di organi e tessuti – commenta Gaetano Nesta, Assessore ai Servizi Demografici del Comune di Corato – è un atto di solidarietà verso il prossimo, un segno di grande civiltà e di rispetto per la vita. Il trapianto di organi rappresenta un’efficace terapia per alcune gravi malattie e l’unica soluzione terapeutica per talune patologie non altrimenti curabili, in grado di garantire al paziente ricevente il ritorno a una qualità della vita normale e una buona aspettativa di vita».

In Italia si è raggiunto un ottimo livello di professionalità nell’ambito dei trapianti di organi in termini di interventi realizzati, qualità dei risultati e sicurezza delle procedure.

Nel 2017, ci sono stati 1741 donatori, rispetto al 2016 si tratta di un incremento del 9%. Considerando gli ultimi 5 anni, dal 2013 al 2017, c’è stato un trend in ascesa, e un calo sulle opposizioni alla donazione, pari nel 2017 al 28,7%, contro il 32,8% dell’anno precedente.

Ciò anche grazie al percorso di attivazione nei Comuni italiani del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio e/o rinnovo della carta d’identità.

All’11 gennaio 2018 i Comuni che hanno avviato questa procedura sono stati 2.217 contro i 1.374 nel 2016, grazie all’adozione progressiva da parte dei Comuni della carta di identità elettronica.

Ciononostante, la criticità principale resta la disponibilità degli organi utilizzabili per il trapianto. Nel Sud Italia e in Puglia non si donano organi.

Nonostante l’Italia sia al terzo posto in Europa per donatori effettivi, nella Penisola il divario tra Settentrione e Meridione è notevole.

«Purtroppo nel Mezzogiorno – continua Nesta – bisogna fare i conti con la paura e l’ignoranza. Non ci si rende conto del grande atto di generosità e delle vite che possono rinascere da un solo donatore. Ancora oggi credenze errate e disinformazione impediscono di vedere la cosa per quello che è: ovvero un gesto necessario alla sopravvivenza di altri individui, senza lati oscuri o secondi fini.

L’unica strada possibile per cambiare lo stato delle cose è quella di sensibilizzare alla cultura della donazione, senza escludere la necessità un giorno di poter diventare riceventi. È importante pensare al fatto che un giorno potremmo essere noi stessi o nostro figlio o un parente o un amico ad aver bisogno di un trapianto che ci permetta di ritornare a vivere. Mi auguro che Corato risponda con un secco “si”, contribuendo ad alzare la percentuale delle donazioni nella nostra regione. Perché donare significa amare il prossimo».