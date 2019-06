La storia locale al centro di un incontro dell’Archeoclub

L'evento dal titolo "La Rivoluzione Napoletana del 1799 in Puglia e Basilicata" si terrà venerdì 21 giugno, alle ore 19, presso il Sevent In di Corato, in Corso Giuseppe Garibaldi 98

L‘Archeoclub di Corato, in collaborazione con il Centro Teseo – Creatività tra Arte e Scienza di Bari, organizza un incontro dal titolo “La Rivoluzione Napoletana del 1799 in Puglia e Basilicata” che si terrà venerdì 21 giugno, alle ore 19, presso il Sevent In di Corato, in Corso Giuseppe Garibaldi 98.

Ne “La Rivoluzione napoletana del 1799 in Puglia e Basilicata” l’autore ha voluto ricomporre frammenti di storia locale. Ogni paese, ogni città aveva sentito la necessità di raccontare la propria storia. Non si trattava di una storia minore, provinciale e municipale, ma di una storia degna di rientrare nella storia nazionale, arricchendola e sottraendola al torto di essere stata sottintesa, trascurata, ignorata per così lungo tempo.

Il libro di Domenico Notarangelo, è promosso dalla fondazione Giorgio Amendola e dall’associazione lucana Carlo Levi, con il patrocinio della soprintendenza per il patrimonio storico artistico demo etnoantropologico della Basilicata, della regione Puglia, della regione Basilicata, della provincia di Matera e del Comune di Matera.

L’evento rientra nel progetto “Historia magistra vitae a Corato – La storia ci insegna” e si concluderà con un buffet light.