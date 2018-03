La storia di Granoro domani su La7

Quella di Granoro è una storia familiare di amore e passione per la pasta. Il racconto della vita di suo papà Attilio Mastromauro, l’attenzione per la qualità e l’intuizione di coinvolgere gli agricoltori pugliesi in un grande progetto, Dedicato, pensato per produrre pasta di qualità con grano 100% Puglia e valorizzare l’economia del territorio.

Sono alcuni dei temi che il noto programma televisivo di La7 “Gustibus”, dedicato alla cucina e ai prodotti del settore agroalimentare e vinicolo, condotto da Roberta De Matthaeis, affronterà nella puntata di domenica 18 marzo alle ore 10.50 con l’amministratore delegato di Granoro Marina Mastromauro.

Una storia di imprenditoria al femminile e di amore per la propria terra, ma anche di attenzione per la qualità e per la nutraceutica. Infatti all’interno dell’intervista si parlerà anche dello studio condotto dall’Università Sant’Anna di Pisa sulla linea salutistica “Cuore Mio Bio”, i cui risultati evidenziano come l’assunzione regolare di questa pasta può continuare a nutrire il tessuto cardiaco anche quando è “soffocato” dall’occlusione di una coronaria.

Per Granoro un altro importante appuntamento con le tv nazionali che testimonia l’attenzione mediatica nei confronti di un’azienda che fonde tradizione, innovazione e amore per il proprio territorio.