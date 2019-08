La Puglia è il 18 luogo da visitare nel mondo: parola del New york Times

Al diciottesimo posto nella ormai tradizionale classifica dei 52 Places to Go del New York Times c’è la Puglia, recente scoperta del turismo internazionale.

La testata della Grande Mela sottolinea l’importanza dei voli più facili con le nuove rotte di Transavia, EasyJet e Air Italy, e ha segnalato, a gennaio, la nostra regione per le «antiche masserie fortificate, sempre più trasformate in boutique hotel», per la millenaria cultura vinicola, per le potenzialità del turismo «spaziale» lanciato dalla base di Virgin Atlantic a Grottaglie, e per la crociera italiana di Abercrombie & Kent che comprende il Parco Nazionale del Gargano.

Il racconto della Puglia attraverso le parole di Sebastian Modak, in giro nei luoghi per i quali la regione è stata scelta a gennaio fra le 52 mete nel mondo da visitare nel 2019. Il reporter americano ha tra l’altro scritto che sei giorni siano stati troppo pochi perché in Puglia c’é tanto da vedere, da sperimentare e le emozioni sono fortissime.

L’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali Loredana Capone, informa con soddisfazione che i turisti americani un Puglia sono in aumento soprattutto negli ultimi due anni, e che nei primi 7 mesi del 2019 sono cresciuti del 14% per gli arrivi e del 16% per le presenze.