La coratina Pin Bike vince la Start Cup Puglia

Ieri sera Pin Bike, la start up made in Corato che incentiva l’utilizzo della bicicletta in città, ha vinto la Start Cup Puglia. Grazie a questo premio Pin Bike, di Nico Capogna e Davide Di Bisceglie, accede di diritto al Premio Nazionale Innovazione, la più importante competizione di start up nazionale che si terrà a Verona il prossimo 29 novembre.

Con Pin Bike – come affermato da Nico e Davide nell’intervista rilasciata alla redazione de LO STRADONE per la rivista Apulia di Luglio 2018 – la bici diviene smart e stimolo sociale ed economico attraverso un PIN (Personal identification number). La progettualità alla base di “Pin Bike” promuove la mobilità in bicicletta e il car pooling tramite un sistema brevettato di monitoraggio, coinvolgendo direttamente il cittadino o il lavoratore e il Comune o l’Impresa in cui risiede o lavora. Motivando ad usare la propria bici, attraverso una chiara e precisa campagna di premialità, si va oltre il servizio di “bike sharing” (il prestito o noleggio di bici), proponendo una misura meno dispendiosa e più concreta. Il progetto, che ha già ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, da alcuni mesi è partito nella città di Corato alla quale si si stanno accodando altri Comuni.

Il Premio Nazionale per l’Innovazione ( “PNI”), al quale i giovani Nico e Davide parteciperanno, è una competizione tra gruppi di persone che hanno scritto il business plan di un’idea imprenditoriale innovativa e hanno partecipato ad una delle business plan competition, denominate Start Cup, collegate alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici associati a PNI Cube. L’obiettivo del PNI è sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e promuovere lo sviluppo economico dei territori delle competizioni locali. Inoltre, il PNI mira a diffondere la cultura d’impresa in ambito accademico e a favorire il rapporto tra i ricercatori, il mondo dell’impresa e della finanza.