La coalizione di centrodestra si ritrova unita con il sindaco D’Introno

Si è tenuto ieri, con la partecipazione del sindaco Pasquale D’Introno, il primo incontro ufficiale di coalizione successivo alle elezioni amministrative.

Oltre alle delegazioni dei partiti “Direzione Italia”, “Forza Italia”, “Fratelli d’Italia” e “Idea”, per la “Lega Salvini Puglia” è intervenuto l’avvocato Giovanni Riviello, vice commissario regionale del partito.

All’unanimità è stato stabilito di portare avanti unitariamente il progetto politico-amministrativo iniziato prima delle elezioni.

Tutti i partiti presenti all’incontro hanno espresso la volontà condivisa di continuare su quel percorso, chiamando alla partecipazione tutti i partiti della coalizione di centrodestra.

Infine, in linea con quanto più volte sostenuto dal sindaco in campagna elettorale, tutte le delegazioni presenti all’incontro si sono rese disponibili ad avviare una nuova stagione aperta al contributo e al coinvolgimento di altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale.