Al via l’edizione zero di “KRONOS – appunti e sguardi per leggere i tempi“, l’esperienza culturale nata dal fermento di un gruppo di giovani di Corato, e con il supporto e la collaborazione di una rete di Associazioni ed enti cittadini di Puglia, Calabria e Sicilia.

“In questi tempi così ardui e cupi, la direzione artistica di Kronos augura un buon viaggio all’insegna del Dialogo, tema scelto per questa edizione zero come una provocazione positiva e che vedrà un inusuale confronto tra Arti, Scienza, Filosofia, Musica e Tecnologia, ricco di contenuti e di sorprese” fannno sapere gli organizzatori.

Al via con l’anteprima stasera alle 19.00 presso l’Atrio di Palazzo La Monica (di fronte all’ex Liceo Classico) con il dialogo dal tema “L’utopia della libertà” tra il musicologo Prof. Alessandro Zignani e il neurochirurgo Dott. Antonio Montinaro.