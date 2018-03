Un insolito 8 marzo per dire “no” alle mafie

Al Teatro Comunale numerosi studenti del liceo artistico di Corato hanno scelto di vivere la giornata dell’8 marzo come un punto di partenza per quella che sarà la marcia promossa da “Libera” il 21 marzo a Foggia, sul tema “Terra, solchi di verità e giustizia”

Sarebbe stato un normale 8 marzo, consumato nella consueta ritualità delle celebrazioni, se la voce narrante di Nunzia Antonino, accompagnata dalla fisarmonica di Vince Abbracciante, non avessero trasformato la memoria dei morti in ‘memoria viva’.

Al Teatro Comunale di Corato numerosi studenti e studentesse di scuola superiore hanno scelto di vivere la giornata dell’8 marzo come un punto di partenza per quella che sarà la marcia contro tutte le mafie promossa da “Libera” il 21 marzo a Foggia, sul tema “Terra, solchi di verità e giustizia”.

Non è casuale l’adesione dell’IISS “Federico II Stupor Mundi” a questo evento, promosso dal Comune di Corato e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, poiché risponde al necessitante impegno di cominciare a tracciare solchi di verità e giustizia anche nella e per la nostra terra, affinché, con le parole di Don Ciotti, “la memoria si trasformi in memoria viva per poter costruire una società diversa, formata da persone che si oppongono, non solo a parole, ma con le scelte e i comportamenti, alle ingiustizie, alle violenze, alla corruzione.”

Il reading, curato dal Teatro Pubblico Pugliese, ha coinvolto in un assordante silenzio gli studenti, interpretando magistralmente il libro, non a caso, di una donna, Daniela Marcone, che ha dato voce e corpo a tanti nomi, con storie e vite spezzate dall’arroganza e dalla violenza cieca e sorda di una mafia che sempre di più s’insinua fra le pieghe della società, istituzioni comprese, rendendo sempre più difficile distinguere un limen, un confine fra la legalità e la delinquenza criminale.

Il percorso ha avuto seguito, il giorno dopo, presso l’Auditorium dell’IISS “Federico II Stupor mundi”, nell’incontro con l’autrice, Daniela Marcone, figlia di una vittima delle mafie in Puglia, che ha sottolineato la necessità dell’impegno di ciascuno di noi a costruire una società diversa, opponendo non solo a parole, ma con azioni e scelte, il miglioramento e il cambiamento.

La scuola in questo modo si fa autentico volano per la cittadinanza attiva, scegliendo di narrare una pagina di storia che ancora s’impone alle nostre coscienze.

L’IISS “Federico II” ha scelto un percorso, condiviso e supportato dal dirigente scolastico Savino Gallo, che vede l’adesione valoriale della Comunità Educante del Liceo Artistico a “Libera” e la partecipazione di sessanta studenti, di genitori e docenti, in rappresentanza dell’Istituto, alla marcia che si terrà a Foggia.

Contributo a firma di Barbara Bruni, Mariella Capobianco, Marisa Cascarano e Pia Lafasciano (docenti del Liceo Artistico di Corato)