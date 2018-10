Autoarticolato esce fuori strada, ferito l’autista

Poche ore fa un autoarticolato è uscito fuori strada mentre percorreva la provinciale Corato-Gravina, nelle vicinanze del bivio di Poggiorsini, in territorio di Ruvo di Puglia.

Pare che la causa dell’incidente sia da attribuire ad un malore dell’autista.

Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco di Corato che hanno allertato due agenti di polizia locale di Corato, i quali, malgrado il sinistro non fosse avvenuto nel proprio territorio, sono corsi in loro ausilio per presiedere alle operazioni di viabilità del traffico, bloccato in entrambi i sensi di marcia, a causa delle difficili operazioni di rimozione del veicolo.

Soltanto dopo oltre un’ora, ovvero quando la strada è stata sgomberata, le forze dell’ordine locali sono state raggiunte dalla pattuglia dei Carabinieri di Ruvo di Puglia.

Il conducente del pesante mezzo di trasporto ha riportato fortunatamente solo alcune ferite ed è stato condotto all’ospedale di Andria per accertamenti.