Il “Creative Lab” del Tannoia di Corato primo in Puglia

All’ITET Tannoia di Corato non ci sono più studenti che guardano il docente come una specie particolare di seccatore capitato nello spazio angusto dell’aula per chissà quale negativa combinazione degli astri: non più.

Finita pure l’epoca dello studente che esercita una resistenza passiva di fronte a ogni tentativo del docente di trasmettergli un po’ di scienza e di emozione: finita. Possibile? E quale magìa o malìa ha realizzato la rivoluzione?

Per la risposta rivolgersi all’ITET Tannoia di Corato. E qui lo scherzo ha termine perché il “Tannoia” fa sempre sul serio. E grazie ai profondi convincimenti che ne guidano l’azione formativa, sempre messa a confronto con ogni proposta innovativa che possa migliorarla, il “Tannoia” coglie sfide che possono apparire superiori alle sue forze. E le vince.

Come è accaduto il 16 gennaio quando la pubblicazione della graduatoria dei progetti “Ambienti di apprendimento innovativi” per un concorso nazionale bandito dal Ministero dell’Istruzione, ha visto l’ITET di Corato al sedicesimo posto in Italia su più di 5000 scuole partecipanti, con il progetto “Creative Lab” risultato primo fra i 78 presentati da scuole pugliesi.

L’avviso promuove la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, spazi attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare le tecnologie nella didattica. L’ITET Tannoia con il suo progetto si è posizionata al 16 posto nella graduatoria nazionale con un punteggio di 85/100 e risulta essere il primo dei 78 progetti approvati nella regione Puglia.

Lo spazio cosi come strutturato permetterà di effettuare metodologie didattiche innovative basate sulla centralità dello studente. L’aula attrezzata sarà utilizzata per attività di ricerca, creazione, presentazione, interazione scambio e sviluppo attività che permettono allo studente di non essere più ascoltatore passivo ma di essere partecipante attivo.

Le metodologie utilizzate metteranno insieme lezioni frontali abbinate ad attività di simulazione e laboratoriali che attraverso le interconnessioni tra tecnologie e strumenti saranno in grado di stimolare un confronto fra pari, un pensiero critico, la ricerca in rete, discussioni di tematiche e rielaborazioni condivise in rete. Si effettueranno momenti di ricerca-azione, il docente si trasforma da depositario assoluto del sapere a guida propositiva affinché il discente diventi da semplice ricettore passivo di informazioni a costruttore attivo di conoscenza. Si applicherà una metodologia TEAL abbinata ad altre.

Il Laboratorio Creative lab mira a realizzare un modello di processo didattico attivo e innovativo che utilizzi le tecnologie digitali con una nuova organizzazione degli spazi in ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto:qualità della formazione, prove INVALSI, placement

Lo spazio è rappresentato da un unico locale di 110 mq, Aula Magna. Il creative Lab rappresenterà uno spazio dove lo studente potrà studiare da solo o in gruppi, approfondire argomenti, ripassare, rilassarsi, dove si organizzeranno attività di vario genere, dove prenderanno forma idee e progetti. L’arredo flessibile e adattabile, le attrezzature digitali sia di tipo hardware e software per realtà virtuale e aumentata (visore e sensori 3D), dispositivi hardware e software per didattica collaborativa (monitor interattivi, software di condivisione e controllo con utilizzo del BYOD), attrezzature per fotografia e videomaking, faranno dello spazio un centro culturale del territorio un luogo di incontro per la comunità locale diventerà un civic center in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza e di dare impulso e sviluppo a istanze culturali, formative e sociali, sarà luogo di creazione, progettazione, presentazione condivisione e interazione.

Arredi: spazio di apprendimento pensato per 24 studenti comprensivo di 24 tavoli trapezoidali con ruote e piano colorato che possono diventare 4 isole per lavoro di gruppo, 4 colonnine di ricarica con dispositivo elettronico per la ricarica e alimentazione continua dei dispositivi studenti, 24 sedie, tavolo collaborativo a ferro di cavallo pensato per il lavoro di gruppo – la forma a ferro di cavallo permette all’insegnante dalla sua postazione centrale di interagire facilmente con gli studenti- adatto anche ad attività che prevedono un team leader o per gruppi di sostegno

Relativamente all’area della realtà virtuale gli arredi necessari per lo svolgimento della lezione sono costituiti da sedie per gli alunni e da una postazione di controllo per il docente. Gli arredi necessari saranno reperibili nel plesso scolastico tra quelli regolarmente inventariati.

Per l’area di videomaking si potranno utilizzare i tavoli trapezoidali con ruote e piano colorato e/o il tavolo collaborativo a ferro di cavallo.

Attrezzature: visore di ultima generazione, modello HTC VIV, in versione PRO, comprensivo di cffie/microfono, 2 stazioni di tracciamento e 2 controller, 1 postazione PC – Workstation HP completa con monitor a LED 32″

Sistema di video conferenza. 26 Lenovo Chromebook 500e – 11.6″ TOUCH N3450 4GB 32GB Chrome OS (pen+Google Management Con.)

Kit completo per videomaking: Monitor Interattivo NovoTouch 65″ LK6530i 4k Ultra HD con EasiTeach con formazione certificata su BYOD

HUb con ruote per tavolino componibile con 6 prese 2 poli

Cuffie stereo con microfono

Software: professione digitale blogger

Penna 3D 3Doodler Create – set per la classe

Oltre alle attrezzature hardware è prevista la fornitura software utile.

Soundbar, cuffie wireless, casse, camera digitale.

Tale attrezzatura sarà integrata da quella in essere e in via di acquisto relativa all’approvazione del FESR laboratori competenze di Base e laboratori professionalizzanti