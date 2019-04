GustoJazz, gli appuntamenti di domani

Prosegue il programma musicale di GustoJazz, la manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica – promossa dal Comune di Corato in partenariato con l’Associazione Culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina e cofinanziato dalla Regione Puglia come da Avviso Pubblico per “Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche” – con la rassegna dedicata ad alcuni dei più importanti gruppi pugliesi.

Domani, sabato 27 aprile dalle ore 17 alle 19 in Piazzetta dei Bambini laboratorio didattico gratuito per bambini “PlayJazz” a cura del Maestro Cesare Pastanella.

Alle ore 19, al Margaret Cafè in Piazza Principessa Margherita 9, presentazione del libro di Ugo Sbisà “Puglia, le età del jazz” con interventi musicali di Pierluigi Balducci e incontro con l’autore.

Il volume ripercorre fino ai nostri giorni l’evoluzione del pubblico, le trasformazioni del “fare jazz” in Puglia a tutti i livelli e il passaggio dal dilettantismo al professionismo a tempo pieno. Un itinerario storico, critico e sociale, che si propone come una traccia.

In serata, al Teatro Comunale alle ore 21.30, “L’equilibrista e altri racconti”: concerto di “Pierluigi Balducci Quartet” (formazione: Pasquale Calò – sax tenore, Fabrizio Savino – chitarra elettrica, Pierluigi Balducci – basso elettrico, Dario Congedo – batteria).

A quasi tre anni di distanza dagli ultimi concerti del suo precedente quartetto, Pierluigi Balducci torna a metter su una formazione a suo nome. Nuove composizioni, nuovo suono, all’insegna di un ridisegnato equilibrio tra l’elemento improvvisato e quello scritto. Bassista elettrico e acustico tra i più apprezzati della scena jazzistica italiana, Pierluigi Balducci si è esibito in festival e jazzclub in Italia ed in tutto il mondo. Come leader e compositore, ha pubblicato a suo nome sei album con recensioni sempre lusinghiere, collabora tuttora con musicisti di fama internazionale ed è attualmente docente di basso elettrico presso il Conservatorio ‘Duni’ di Matera.

I ticket di ingresso per i concerti di Pierluigi Balducci Quartet, Raffaele Casarano & Mirko Signorile, e per il recital “Alda Merini…Dante Rock” (Cosimo Damiano Damato – voce narrante, Erica Mou – cantante) sono in vendita al prezzo di 5€ presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato dal mercoledì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.30 ed online su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

Informazioni e prenotazioni: Info Point c/o Piazza Sedile 45, Corato. Tel: 080-8720861

www.gustojazz.it