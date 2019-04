GustoJazz, domani passeggiata musicale con la Conturband

Tanti gli eventi: a partire dalle ore 9 si terrà “Shoppin'art”, esibizioni ed esposizioni artistiche e di artigianato locale nel centro storico, dalle ore 17 alle 19, invece, in Piazza Sedile e nelle vie del Centro Storico spazio al laboratorio didattico gratuito per adulti “Mani in Pasta”

Domani, domenica 28 aprile, nell’ambito della manifestazione GustoJazz – promossa dal Comune di Corato in partenariato con l’Associazione Culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina e cofinanziato dalla Regione Puglia come da Avviso Pubblico per “Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche” – nel centro storico a partire dalle ore 9 si terrà “Shoppin’art”, esibizioni ed esposizioni artistiche e di artigianato locale.

Dalle ore 17 alle 19, invece, in Piazza Sedile e nelle vie del Centro Storico spazio al laboratorio didattico gratuito per adulti “Mani in Pasta”: laboratorio del pane, laboratorio dei dolci con uso di olio extravergine, laboratorio delle erbe spontanee dell’Alta Murgia.

A partire dalle ore 20, passeggiata musicale per le vie del centro storico con la marching band “Conturband”.

La ConTurBand (lett. conturbante, dal verbo conturbare, eccitare, portare scompiglio) è una marching band (in particolare la prima del Sud Italia, sia storicamente sia a livello artistico, come testimoniato dai numerosi riconoscimenti ricevuti), una band di strada costituita da 15 elementi fra fiati e percussioni.

Il progetto unisce alla tradizione bandistica delle bande del Meridione d’Italia, la lezione delle street band americane di New Orleans. Ne nasce un repertorio musicale decisamente originale che va dalla musica dei neri d’America, ovvero funk, jazz, blues, alla samba latino-americana, fino ad arrivare ai travolgenti ritmi balcanici e ai suoni della tradizione cantautorale italiana. Oltre al repertorio, la ConTurBand dedica grande attenzione alla dinamicità, alla fisicità, con l’obiettivo di dare movimento ai suoni. Pertanto le esibizioni, naturalmente in strada, senza l’ausilio di amplificazione, sono un continuo comunicare con la gente, trasmettendo loro energia e chiedendone altrettanta, muovendosi insieme e sudando col pubblico. Lo hanno dimostrato in eventi come i festival Jazz di Vittoria, Siracusa, Lussemburgo, Bari, Foggia e Maratea, lo Street Band Show di Monopoli e Street Band Festival di Martina Franca, il Carnevale di Putignano, Manfredonia e Viareggio, la Festa dell’Amicizia di Cassano Murge, la rassegna Banda Larga di Conversano, così come in decine di festival, jazz festival, sagre, eventi di Natale e Carnevale, feste patronali e notti bianche in Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Abruzzo e Molise.

Informazioni e prenotazioni: Info Point c/o Piazza Sedile 45, Corato. Tel: 080-8720861

www.gustojazz.it