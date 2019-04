GustoJazz, domani il concerto dei “Salento Cinema Ensemble”

Giovedì 25 aprile alle ore 21.30 in Piazza Di Vagno un viaggio attraverso i temi storici dei grandi compositori della musica per il cinema, spettacolo musicale tratto dal disco “Grigio Verde” edizioni RAI

Prosegue Gustojazz, manifestazione dedicata alla musica jazz e alla promozione enogastronomica in programma a Corato fino al 7 maggio: domani, alle ore 21.30, in Piazza Di Vagno, si terrà il concerto dei “Salento Cinema Ensemble” in Immagini musicali (Salvatore Casaluce – chitarre, composizioni e arrangiamenti, Giorgia Santoro – flauti, Angelo Mastronardi – pianoforte, Stefano Rielli – basso, Paolo Colazzo – batteria, con la partecipazione di Alessandra Caiulo – voce e Davide Faggiano – visual), spettacolo musicale tratto dal disco “Grigio Verde” edizioni RAI.

GUSTOJAZZ è promosso dal Comune di Corato in partenariato con l’Associazione Culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’area Nord Barese-Ofantina e cofinanziato dalla Regione Puglia come da Avviso Pubblico per “Presentare Iniziative Progettuali Riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e Le Residenze Artistiche”.

“Musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l’enogastronomia, il cinema, la poesia. Quattordici giorni consecutivi di concerti, eventi e attività dedicate anche alla formazione musicale e gastronomica. L’obiettivo – dichiara il direttore artistico Alberto La Monica – è far diventare GUSTOJAZZ il più esclusivo appuntamento culturale della città, coinvolgendo i residenti e attraendo i turisti. Invaderemo la città, utilizzando sia il più prestigioso contenitore culturale, quale il Teatro Comunale, che piazze e spazi aperti, come la rinnovata Piazza Di Vagno, strade e vicoli del centro storico, e cantine vinicole.”

Dopo il grande successo con il concerto di inaugurazione di Sergio Cammariere con il tutto esaurito al Teatro Comunale di Corato, il programma musicale prosegue con la rassegna dedicata ad alcuni dei più importanti gruppi pugliesi.

Giovedì 25 aprile alle ore 21.30 in Piazza Di Vagno concerto dei “Salento Cinema Ensemble” in IMMAGINI MUSICALI, un viaggio attraverso i temi storici dei grandi compositori della musica per il cinema, spettacolo musicale tratto dal disco “Grigio Verde” edizioni RAI.

Formazione: Salvatore Casaluce – chitarre, composizioni e arrangiamenti, Giorgia Santoro – flauti, Angelo Mastronardi – pianoforte, Stefano Rielli – basso, Paolo Colazzo – batteria, con la partecipazione di Alessandra Caiulo – voce e Davide Faggiano – visual.

Esaltare lo straordinario risultato dell’incontro tra immagine e suono, indagare l’intenso e fecondo rapporto tra il cinema e la musica: in questo quadro si innesta il progetto Salento Cinema Ensemble, uno straordinario viaggio attraverso i temi storici dei grandi compositori di musica per il cinema quali Ennio Morricone, Nino Rota, Nicola Piovani, Henry Mancini, Bernard Hermmann, Ryuichi Sakamoto e molti altri.

Temi rivisitati musicalmente nei quali il pubblico è pronto a riconoscersi e a riscattare soggettive immagini del vissuto personale. Non saranno soltanto i brani storici, i protagonisti di questo viaggio, ma anche brani inediti scritti ed eseguiti dall’eclettico chitarrista e compositore salentino Salvatore Casaluce e dalla sua band.

I ticket di ingresso per i concerti di Pierluigi Balducci Quartet, Raffaele Casarano & Mirko Signorile, e per il recital “Alda Merini…Dante Rock” (Cosimo Damiano Damato – voce narrante, Erica Mou – cantante) sono in vendita al prezzo di 5€ presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato dal mercoledì alla domenica, dalle 17.30 alle 20.30 ed online su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

Informazioni e prenotazioni: Info Point c/o Piazza Sedile 45, Corato. Tel: 080-8720861

