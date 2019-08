“Giorni dedicati all’arte della Musica”

Si è tenuto oggi alle 18.30 nella Sala Verde del Comune di Corato, la conferenza stampa di presentazione del Kronos Piano Festival.

“Il Kronos Piano Festival nasce da una serata primaverile al porto di Trani e da un’esigenza: quella di un rinnovamento nel rivolgere la musica classica al pubblico che con gli anni è diventato sempre più anziano. Siamo sempre più convinti che ci sia bisogno di una nuova formula per promuovere questa forma d’arte. E’ per questo che gli eventi del festival prevedono tutti un reading a cura di una giovane poetessa, Aurora Taranto, e una guida d’ascolto. – spiega il direttore artistico Fabio Di Gennaro – La Puglia, inoltre, è una fucina di talenti nell’ambito musicale ma sono poche le occasioni di esprimere la propria arte. Per questo motivo, oltre a sei concerti di artisti emergenti del territorio e non, il festival prevederà una Masterclass con Alessandro Deljavan, pianista italo-iraniano di fama internazionale, che si terrà dal 21 al 23 agosto e farà di Corato un polo di attrazione per i musicisti di tutta Italia e per quelli del territorio.”

L’Adagio di Albinoni dà il via alla serata, eseguito da Stefano Costantino Coccia al violino e Irene Ninno al pianoforte. Le stessa, insieme al maestro pianista Fabio di Gennaro sono i direttori artistici del festival.

21-23 agosto

Masterclass di Pianoforte di Alessandro Deljavan

h. 10 -20 : Sala Verde Comune di Corato

Concerto finale degli allievi: Giovedì 23 Agosto h. 19.30

21 agosto

Concerto di apertura: Recital pianistico di Daklen Difato

h. 21.00 – Sala Verde Comune di Corato

22 agosto

“Lirismo all’italiana”, concerto del soprano Yi Meng e del pianista Li Ming Khiew

h. 21.00 Sala Verde Comune di Corato

23 agosto

“Virtuosismo fra rigore e libertà” ,Recital pianistico di Guglielmo Filippi, giovane eccellenza del Conservatorio Santa Cecilia di Roma

h. 21.00 Sala Verde Comune di Corato

24 agosto 2019

Recital pianistico di Letizia Palmieri, giovane pianista vincitrice di numerosi concorsi internazionali

h. 21.00 Sala Verde Comune di Corato

25 agosto

Gran Concerto Finale

Piazza Marconi, Teatro Comunale, Corato

h. 20: Opening concert con il reading poetico – musicale “Ferma l’ali” di Anita Piscazzi e Michel Godard

h. 21: Concerto dei pianisti Fabio Di Gennaro e Irene Ninno.