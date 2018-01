Per il gioco d’azzardo si spende fino ai 2mila euro l’anno

Nel barese ogni residente spende in media fra i mille e i 2mila euro all'anno.La spesa in Puglia, nel 2016, per tutti i giochi terrestri, Videolottery, Awp, Lotto, Superenalotto, Gratta e Vinci e Scommesse, è stata pari a 1.089.000.000 euro