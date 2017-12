Gigi D’Alessio saluta la città di Corato

Inevitabile la calca che ha ricoperto gli ingressi del Palazzo di Città in attesa dell’arrivo dell’ospite che inaugurerà il nuovo anno: Gigi D’Alessio.

Calorosa l’accoglienza da parte della comunità coratina in occasione della conferenza stampa che si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi in Sala Verde a Palazzo di Città.

“Il Capodanno in piazza è un’iniziativa che ci impegniamo a portare avanti sin dal 2003 – ha esordito il sindaco Massimo Mazzilli – l’obiettivo sempre e nonostante tutto, brillantemente raggiunto, è quello di regalare alla comunità delle ore di musica, allegria, in attesa dell’arrivo del nuovo anno. Ogni anno questa iniziativa riscontra i suoi aspetti positivi nei confronti del paese, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Come anche quest’anno, in cui il concerto di Gigi D’Alessio ha avuto una grande eco in tutta l’Italia. Molti hanno parlato di Corato ed è prevista una grande affluenza da molte città di Italia per seguire il concerto. Una grande soddisfazione, oltre che un importante momento conviviale a cui non possiamo rinunciare”.

Un artista che conta milioni di fans, Gigi D’Alessio inaugurerà il nuovo anno con una scaletta che racchiude ben 25 anni di carriera, ripercorrendo i successi più amati e cantati da ogni fascia di età. “Per due anni ho festeggiato il Capodanno in Puglia, l’anno scorso con il concerto con la Mediaset a Bari, per questo ho accolto volentieri ancora una volta l’invito a cantare e festeggiare in questa meravigliosa terra – ha dichiarato Gigi D’Alessio – Sono emozionato per l’affetto con cui la città mi ha accolto e spero di ricambiare con la mia musica nel concerto di questa notte. Grazie a Radio Selene sarà possibile condividere l’emozione della serata seguendo il concerto in streaming o sintonizzati sul canale. Mi auguro che in piazza possa esserci lo stesso calore dimostratomi in conferenza e che possa essere un bel nuovo inizio dell’anno”.