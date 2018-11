Formazione socio politica, venti incontri a Corato

In sinergia con l’Associazione “Cercasi un fine”, il gruppo giovani della parrocchia Sacra Famiglia di Corato ha organizzato un percorso di formazione socio politica dal titolo “Progettare e abitare la città”. Iniziati il 29 ottobre, gli incontri si tengono di lunedì dalle ore 20.45 alle ore 22.15, presso i locali della parrocchia e sono indirizzati a tutti i giovani, tra i venti e i trentacinque anni, che desiderano conoscere più da vicino l’insegnamento sociale della Chiesa. Ad oggi sono ben 60 i ragazzi che stanno seguendo il percorso formativo che si concluderà il 20 maggio 2019.

Dopo “Nati per entrare in relazione: oltre la solitudine” e “Senza porte né finestre: l’individualismo oggi”, il prossimo incontro di formazione socio politica si terrà domani 19 novembre e avrà come titolo “Chi fondò la città e perché: persone e comunicazione”.

Trattandosi di formazione socio politica, gli organizzatori specificano bene la finalità del percorso, ovvero educare all’impegno sociale e politico nel quadro delle scienze umane, dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana e del Magistero Sociale della Chiesa cattolica.

“La politica, si sa, evoca sentimenti contrastanti: mentre in alcuni suscita interesse, entusiasmo, in altri noia; mentre riporta alla mente grandi civiltà del passato, richiama anche personaggi recenti dalle storie controverse; se alcuni pensano a corruzione e abusi di potere, altri ricordano uomini e donne che hanno offerto la vita per il bene comune. Un tema da riesumare in prossimità delle elezioni, per alcuni, pane quotidiano per altri. Una parola davvero evocatrice di beni e di mali che da sempre accompagnano il cammino comune dei popoli – si legge nella locandina diffusa nelle parrocchie cittadine – E la città è una realtà concreta, quotidiana, è il luogo simbolico in cui si realizzano relazioni, scambi, collaborazioni, impegni. La città è un luogo politico per eccellenza, è il luogo delle scelte comuni: come orientarsi, da che parte andare? E la fede quali parole ha da proporre al cittadino in questo ambito?”.

Queste alcune delle domande che hanno ispirato il programma dei venti appuntamenti che vedono il susseguirsi di docenti, magistrati, operatori sociali, sociologi, sacerdoti, operatori e testimoni di diverse realtà associative ed ecclesiali del territorio.

«La fede, quando è autentica, mette in questione il modo di essere al mondo, chiama a responsabilità – dichiarano gli organizzatori – Il percorso di formazione socio politica nasce, pertanto, come un tentativo di incarnazione all’interno del percorso di vita cristiana dei giovani della parrocchia Sacra Famiglia di Corato, sorge dal desiderio di essere pronti a vivere con consapevolezza, fedeltà, coraggio il proprio essere cittadini, con particolare attenzione ai cambiamenti profondi e alle sfide che vanno segnando questo nostro tempo. È un’occasione di discernimento, ricerca, formazione: in ascolto della Parola di Dio, della Dottrina Sociale della Chiesa, della Costituzione, di testimoni competenti».

Soddisfazione è stata espressa da don Fabrizio Colamartino, parroco della Sacra Famiglia: «È bello per i giovani della parrocchia potersi confrontare su temi importanti anche con giovani che non conoscevano prima. Sono felice di constatare l’interesse e la partecipazione di tanti giovani desiderosi di fare sul serio, di approfondire tematiche sociali e politiche».

Di seguito il programma dei diversi incontri:

26 novembre 2018

Storia e identità di questa città

Maria Pia Sardano, Docente storia dell’arte, Corato

3 dicembre 2018

La politica: una bestia o una grazia per la città?

L’immagine e il senso della bestia (Dan 7; Ap 13-19)

10 dicembre 2018

Malpolitica e dintorni: i mali della città

Don Michele Pace, Direttore Past. Sociale e del Lavoro, Andria

14 gennaio 2019

La città malata: ingiustizie e corruzione *

L’insegnamento dei profeti (Am)

21 gennaio 2019

La giustizia cardine della città

Giuseppe Mastropasqua, magistrato, Bisceglie

4 febbraio 2019

La città che accoglie: molti volti, molte etnie *

La Pentecoste tra dono, compito, profezia (At 2)

18 febbraio 2019

Immigrati in città: tra accoglienza e razzismo

Franco De Palo, Operatore sociale, Pax Christi, Giovinazzo

25 febbraio 2019

Poveri e stranieri della porta accanto *

Incontro e solidarietà nella parabola del giudizio (Mt 25,31-46)

11 marzo 2019

La città che serve: povertà e politiche sociali

Pasqua Demetrio, Sociologa, Bari

18 marzo 2019

I capi della città: servono o dominano?

Potere e servizio nell’insegnamento di Cristo (Mc 10,35-44)

25 marzo 2019

Il potere in città: tra consensi e propaganda

Don Rocco D’Ambrosio, Docente filosofia politica, PUG, Roma

1 aprile 2019

Governate la terra: persona e lavoro

La vocazione al lavoro (Gen 1-2)

8 aprile 2019

La città che produce: lavoro e crescita

Alfredo Lobello, Sociologo, Bari

29 aprile 2019

Dio creò il cielo e la terra: custodire il Creato

L’uomo nella creazione, tra Genesi e “Laudato sii”

6 maggio 2019

La città e l’ambiente: costruire la casa comune

Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia

13 maggio 2019

La città di Dio e la città degli uomini

La città in prospettiva, tra Apocalisse e S. Agostino

20 maggio 2019

La città che sogna

Incontro con alcuni testimoni