Fondi ed opportunità europee. Se ne parla in un convegno

Si terrà domani, sabato 22 settembre, alle ore 17:00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Corato (Largo Plebiscito n. 21), l’incontro organizzato dal gruppo del Meetup Movimento Corato 232 dal titolo: “Fondi ed opportunità europee”.

In questa occasione sarà inaugurato anche lo “Sportello Fondi Europei e Microcredito”, che nasce per mettere in relazione le idee di ciascuno con le risorse a disposizione, attraverso la segnalazione gratuita dei bandi più appropriati per realizzarli.

All’incontro sarà presente Rosa D’Amato, Portavoce Europarlamentare del M5S, che illustrerà un percorso di opportunità concrete per lo sviluppo del nostro territorio, attraverso la valorizzazione della creatività e delle competenze, vere opportunità per far crescere il Sud, spiegherà quali sono le opportunità e gli strumenti a disposizione dei cittadini per realizzare un’idea progettuale, con un focus sui fondi europei, e le modalità attraverso cui formare le “Antenne” che gestiranno lo Sportello per i fondi europei e microcredito, con l’aiuto dell’esperta Rossella Carparelli (commercialista esperta di

Fondi Europei).

L’evento si articolerà in due momenti: la prima parte “Formazione” (a partire dalle ore 17:00) sarà dedicata a tutte le persone interessate a capire come essere di supporto ai cittadini, professionisti, aziende ed enti pubblici nella fase di primo avvicinamento ai fondi europei. La seconda (dalle 18:30 circa) illustrerà le opportunità e gli strumenti a disposizione dei cittadini per realizzare un’idea progettuale attraverso, appunto, il sostegno dei fondi europei.

L’Italia è uno dei Paesi che meno utilizza i fondi europei che costituiscono invece una grande opportunità tanto per gli enti pubblici che per i piccoli imprenditori. A volte questo è causato da lungaggini burocratiche, a volte da una scarsa informazione sull’argomento.

“Quello che ci ha spinti ad organizzare questo evento – fanno sapere dal Meetup Movimento Corato 232 – è proprio la volontà di dare un contributo, per quanto possibile, per migliorare questa situazione. Nell’incontro di domani la nostra europarlamentare

Rosa D’Amato parlerà proprio di questo importantissimo strumento, delle modalità per richiederlo e degli ambiti in cui si può utilizzare. La nostra azione è improntata a suscitare la curiosità e l’interesse di numerosi cittadini”.

All’incontro parteciperanno anche Angela Bruna Piarulli, in qualità di Portavoce al Senato, Francesca Galizia, in qualità di Portavoce alla Camera dei Deputati, Grazia Di Bari, Portavoce alla Regione Puglia e Michele Curatella, Portavoce al Comune di Andria.