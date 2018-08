Festa Madonna del Pozzo a Capurso, presente anche Corato

Come da tradizione numerosi coratini devoti alla Madonna del Pozzo oggi di buon mattino si sono recati nella città di Capurso per vivere i Festeggiamenti dedicati alla Patrona della cittadina barese, meta di incessanti pellegrinaggi durante tutto l’anno. La devozione dei coratini è storica, si rinnova ogni anno con la Festa organizzata in suo onore nella nostra città dall’instancabile Associazione coratina che nel 2008, per volontà del presidente Carlo Roselli, volle portare a Corato il simulacro custodito nella Basilica. Fu accolto con un vero e proprio bagno di folla.

In virtù di questa devozione, motivo di grande orgoglio è stato per una nota azienda coratina aver curato quest’anno il maestoso addobbo del trono della Patrona di Capurso.

Nell’ultima domenica di agosto tanti sono i fedeli provenienti da diverse città della Puglia che la Reale Basilica di Capurso – costruita per ricordare l’esperienza di don Domenico Tanzella che nel 1705, in precarie condizioni di salute, ebbe la visione della Madonna che lo invitò a bere l’acqua del pozzo detto di SS. Maria – accoglie sin dalle ore 4:00 del mattino.Tra questi molti coratini. Questa la motivazione per la quale a Corato la processione in onore della Madonna del Pozzo si è sempre svolta di lunedì.

Dopo la consegna delle “Chiavi” a Maria Porta del Cielo, avvenuta alle ore 5:30, sul sagrato della Basilica di Capurso, alle ore 9 circa, si è tenuta la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita di Bari – Bitonto, alla presenza delle autorità politiche, civili e militari della città e non solo.

Presenti anche i sindaci o i rappresentanti dei comuni di Bisceglie, Corato, Noicattaro, Polignano, Massafra e tanti altri. A rappresentare il Comune di Corato, invitato a partecipare, l’assessore Tina Leo che, indossando la fascia tricolore ha preso parte anche alla caratteristica processione mattutina svoltasi per le vie di Capurso.

Molto suggestiva la processione notturna che stasera a partire dalle ore 22 vedrà la statua della Madonna posizionata su carro trionfale trainato come da tradizione da un gruppo di fedeli di Bisceglie.

La Festa della Madonna del Pozzo a Capurso non è solo fede, ma anche storia ed emozioni. A fondere questi tre aspetti un progetto artistico con la regia di Elisa Barucchieri, già direttrice artistica delle edizioni 2017 e 2019 del corteo storico di San Nicola, che ha preso avvio quest’anno riscuotendo consensi tra i cittadini e i visitatori di Capurso.

“Un Pozzo di Storia ed Arte”, questo il titolo dello spettacolo che ha incantato ieri sera la città e i visitatori sopraggiunti in occasione della Festa con danze aeree davanti alla facciata della Basilica Reale, opportunamente illuminata dal disegno di luci realizzato per l’occasione dal light designer Stefano Limone. Sulla facciata della Basilicata è andata in scena anche una videoproiezione in morphing dedicata a “I Volti di Maria”.

“E’ una grande occasione per comunicare, con linguaggi diversi, l’importanza di valori fondamentali. – ha dichiarato Elisa Barucchieri – La Madonna del Pozzo, protettrice dei Malati e di chi ha speranza, è una devozione che dura secoli. Il nostro spettacolo vuole creare sinergie con il territorio, la nostra compagnia sta lavorando con i giovani e con tutto l’indotto cittadino avvicinandolo ad un mondo di emozioni come quello della danza e della tecnologia; mentre per i nostri danzatori hanno l’opportunità di vivere con occhi e orecchie nuovi i racconti della tradizione della Madonna del Pozzo e della sua rituale religiosità.”