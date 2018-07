Festa di Santa Maria Greca – Le foto

L’aria di festa si respirava sin dal mattino, nonostante il programma dei festeggiamenti non fosse ricco di appuntamenti. Sobria ma molto sentita è stata ieri la Festa di S. M. Greca, protettrice di Corato che, tra l’altro, quest’anno ha visto la presenza, dopo ben 12 anni, del vescovo dell’Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo.

Dopo la Celebrazione Eucaristica mattutina e la Supplica pregata alle ore 12, ieri sera sul sagrato della chiesa S.M. Greca l’arcivescovo ha presieduto la Solenne Messa vespertina prendendo poi parte alla processione dell’icona lungo il corso cittadino.

Devozione e preghiera hanno segnato il passaggio del “quadro” avvolto dal manto dorato, simbolo della solennità della festa, portato in processione dai confratelli dell’Arciconfraternita Santa Maria Greca.

Le allegre note suonate dalla piccola banda della città di Bitonto hanno esaltato piacevolmente il momento di festa che la comunità cittadina stava vivendo.

A distanza di 362 anni da quel 18 luglio 1656 immutata sembra essere la gratitudine del popolo coratino nei confronti di Santa Maria Greca. La protezione materna della Madonna mai è mancata nei confronti di Corato che nel 1656 fu liberata prodigiosamente da una grave pestilenza che in quel periodo si diffuse in tutta la Puglia.

La visione che don Francesco Lojodice ebbe, l’imprimersi inspiegabile su una tavola di noce dell’immagine della Madonna così come lui l’aveva vista e come oggi possiamo ammirarla, e l’armonioso suono di quel campanello proveniente dal sotterraneo di una delle 25 torri della città che fece esultare di gioia una cieca che miracolosamente riacquistò la vista, come scrive don Benedetto Calvi in “Notizie storiche della Madonna Greca Protettrice di Corato” del 1956, continuano a produrre “un tripudio di gioia e di amorevole lode e ringraziamento alla Vergine Maria”.

Immancabile la preghiera dei numerosi fedeli accorsi per la Festa sia per l’arcivescovo sia per i bisogni della città.

Seguono le foto della Festa scattate da Nicola Perrone