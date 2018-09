Festa dei Lettori, dialoghi oltre le frontiere

Si viaggia “Tra mito e realtà”, sul confine che separa velatamente ciò che era e ciò che è. Una serata di dialoghi oltre le frontiere, di suggestioni, di racconti, quella tenutasi a Corato venerdì 28 settembre. È il terzo appuntamento realizzato nell’ambito della Festa dei Lettori 2018, fortemente voluta dal Presidio del Libro di Corato.

Nella cornice di Piazza Abbazia, si sono narrate storie di migrazioni in musica, in danza, in prosa, a stretto contatto con le umanità che si celano dietro alla cronaca, dietro al dibattito meramente politico. Corrado De Benedittis e Renato Brucoli hanno, infatti, dialogato con due mondi: quello di Ismaila Ba e quello di Edmond Llalla. Senegal e Albania, questi i rispettivi punti di partenza, vissuti in momenti storici completamente diversi. Ma qualcosa accomuna i loro racconti: l’attraversare.

Ha aperto la serata un breve e suggestivo spettacolo realizzato con le musiche di Luigi Palumbo e la regia di Carmen Centrone. Ulisse, approdato nell’isola dei Feaci, viene accolto benevolmente in nome di quel valore sacro che gli antichi greci chiamavano “xenia”, il rispetto e l’accoglienza dello straniero. Ed è da qui che si è partiti per giungere oltre le frontiere della nostra mente.

«Adesso lasciatevi trasportare in questa conversazione, accettando la sfida di mettere radicalmente in discussione le nostre sovrastrutture e i nostri preconcetti, nel momento in cui ascolteremo il racconto di Ismaila», spiega Corrado De Benedittis. Oggi Ismaila ha 20 anni ed è in viaggio dall’età di 12 anni. «Partendo dal Senegal, il mio percorso ha toccato Mali, Burkina Faso, Niger, Libia, Algeria, Marocco. Avevo dodici anni alla partenza. Portai con me uno zainetto con due pantaloni e nient’altro», afferma il ragazzo.

Ismaila è stato respinto dalla polizia. Ha percorso, da solo, un viaggio impegnativo, complesso, amaro. Ha attraversato il deserto, ha fatto mille lavori, ha camminato su strade pericolose, ha incontrato e lasciato dietro di sé tanti come lui. Ha incontrato coi suoi occhi il pieno della guerra libica, quando era appena un ragazzino. «Mi sono trovato tra le mani dei clandestini che gestiscono la guerra e le migrazioni, via mare e via terra», racconta. «In Italia ho studiato e continuo a farlo, vorrei aprirmi un’attività qui. Ma tornassi indietro non lo rifarei, forse preferirei dedicarmi alla mia crescita nel mio paese d’origine. Non so ancora dare una risposta al perché io sia partito».

Le migrazioni fanno parte del codice genetico dell’essere umano. Come individuo, come complesso e variopinto fluire di pulsioni.

Dopo il racconto di Ismaila, è Renato Brucoli a guidare il pubblico in un contesto geografico assai diverso. Edmond Llalla, scultore e artista albanese, è residente a Corato da 27 anni. «Avevo 31 anni quando partii, subito dopo la caduta del regime comunista. Ho sentito la necessità di fuggire di allontanarmi da un paese che, purtroppo, la politica aveva reso inabitabile. Avevamo bisogni a livello economico, professionale, religioso. Non avevamo più libertà o margini di crescita».

Edmond è salito sulla Vlora, la nave mercantile che nel 1991 ha trasportato 20 mila profughi albanesi. Soffocati in mare, per due giorni e due notti senza cibo né acqua, confusi e storditi, ma pieni di speranza e desideri. «La nave ha percorso i settanta chilometri che distanziano l’Italia dall’Albania davvero lentamente. Non poteva fare manovre pericolose con tutta quella gente a bordo o sarebbero affondati ventimila sogni.»

Edmond racconta attraverso gli occhi un’amara partenza, quella di una generazione in fuga. Ma l’incredibile ospitalità di una famiglia coratina gli ha permesso di rinascere, di ripartire con la sua nuova vita. In questo si sostanzia il valore sacro della “xenia”, nel riconoscere nello sguardo di chi ci è di fronte delle radici comuni.

Così, per il tempo di una serata, anche noi, oltre le frontiere, siamo stati un po’ degli Ulisse moderni. Oltre le barriere, oltre i confini, abbiamo viaggiato con loro. Abbiamo ascoltato storie autentiche, narrazioni sincere, che ci hanno – è proprio il caso di dirlo – attraversato.