Federico II va in scena nel suo Castel del Monte

Domenica 22 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio una visita guidata teatralizzata

Il turismo raccontato e rappresentato questa volta si occupa di Federico II. La formula per un turismo culturale animato del Teatro del Viaggio di Gianluigi Belsito sperimenta da qualche tempo un crescente successo.

Il prossimo appuntamento, per le Giornate Europee del Patrimonio, avverrà sul palcoscenico di Castel del Monte domenica 22 settembre.

Una visita guidata teatralizzata celebrerà alle ore 17.00 la figura del grande imperatore svevo Federico II che ha ispirato la costruzione del maniero, il luogo più rappresentativo del sovrano in Puglia. In collaborazione con Il Teatro del Viaggio, La società Nova Apulia propone “Federico II nel Racconto”, ripercorrendo la storia di un sovrano e di un uomo, i fasti e le debolezze di una delle figure più controverse del medioevo e del suo legame profondo con la terra di Puglia.

Con Belsito in scena anche Raffaele D’Ercole, musicista, qui in vesti attoriali con un cammeo conclusivo. Ingresso gratuito al Castello per l’iniziativa “Io Vado al Museo”, mentre la visita guidata teatralizzata è a pagamento. Info e prenotazioni: 3883026000.